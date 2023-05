Im Elfmeterschießen: Deutsche U 17 zieht trotz 75-minütiger Unterzahl ins Halbfinale ein

Die deutsche U 17 hat sich mit einer beeindruckenden Energieleistung einen Platz im EM-Halbfinale gesichert. Die DFB-Elf spielte gegen die Schweiz 75 Minuten in Unterzahl, setzte sich aber dramatisch im Elfmeterschießen durch.

DFB-Trainer Christian Wück warf nach dem 3:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Schottland die Rotationsmaschine an - und ließ kaum einen Stein auf dem anderen. Sieben Wechsel nahm er vor in seinem Team, das die Gruppe C dominiert hatte mit neun Punkten aus drei Spielen und 10:1 Toren. Nur Jeltsch begann erneut in der Viererkette, im Mittelfeld starteten Harchaoui und Brunner wie gegen Schottland. Im Sturm ersetzte Moerstedt seinen Vertreter Ramsak.

Die favorisierte deutsche Mannschaft hatte "nur" optische Vorteile, ehe der bärenstarke Brunner die erste Großchance verzeichnete: Der Dortmunder jagte die Kugel an die Latte (12.). Zwei Minuten später aber folgte der Schock: Innenverteidiger Dal rang im Strafraum Gegenspieler Boteli nieder, wofür er Rot sah - den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte eiskalt. Die Schweizer hatten Oberwasser, doch Keeper Schmitt verwehrte Romano das 2:0 (21.). Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Brunner erneut eine tolle Gelegenheit, doch nach Herrmanns Flanke kratzte Muslija den Ball aus dem Eck (42.).

In der Kabine hatte Wück dann offenbar die richtigen Worte gefunden, denn die DFB-Elf kam mit mächtig Dampf zurück auf den Platz. Nach nur 20 Sekunden bot sich Brunner die nächsten Riesenchance, doch wieder war Muslija erster Sieger - zunächst. Denn: Wieder fand der Dortmunder Herrmann mit einer butterweichen Flanke seinen Vereinskollegen Brunner, der den 1:1-Ausgleich per Kopf herstellte (49.).

Immer wieder scheitert Brunner - trifft aber auch

Mit einer wahnsinnigen Energieleistung spielte das deutsche Team die Schweizer nun phasenweise an die Wand. Brunners Schuss wurde im allerletzten Moment geblockt, Sekunden später scheiterte Moerstedt per Kopf an der Latte (56.). Die Schweiz musste sich sammeln, nach einer Unachtsamkeit sorgte Joker Parente für einen Aufreger - seine Direktabnahme klatschte an den Außenpfosten (63.).

In der Folge nahm sich die Partie eine Auszeit, trudelte auf die Verlängerung zu. Plötzlich hatte aber Brunner die Siegchance auf dem Fuß, sein Schuss aus der Drehung rauschte knapp rechts am Tor vorbei (87.). Zehn Minuten später, tief in der Nachspielzeit, bekam Brunner eine letzte Chance - doch Muslija riskierte für seine Rettungstat alles (90.+7).

Deswegen musste eine Entscheidung im Elfmeterschießen her: Als erster Spieler zeigte DFB-Youngster Osawe beim dritten Elfmeter Nerven, doch den folgenden parierte Schmitt. Dieser sollte schlussendlich auch zum Helden werden, weil er Smiths Versuch entschärfte. Abschließend war es Boteli, der die Führung vom Punkt besorgt hatte, diesmal aber nur die Latte traf. Das Halbfinale steigt am Dienstag.