Amyns abgefälschter Schuss bringt U 19 den Sieg

Die deutsche U 19 ist gut in die Testspiele gestartet. Gegen die Schweiz reichte ein abgefälschter Schuss von Amyn zum 1:0-Sieg.

Nach langer coronabedingter Pause empfing die deutsche U 19 in Bad Dürrheim die Schweiz. Beide Teams agierten in der Anfangsphase nervös und so entwickelte sich ein zerfahrenes Testspiel mit vielen ungenauen Zuspielen. Das DFB-Team versuchte zwar, den Gegner durch frühes Pressing unter Druck zu setzen, richtig gefährlich wurde es dadurch aber nicht.

Das 1:0 brachte schließlich eine Einzelaktion: Amyn zog von der linken Seite nach innen und hatte dann etwas Glück, dass sein Flachschuss noch unglücklich abgefälscht wurde (23.).

Obwohl DFB-Trainer Hannes Wolf in der Pause komplett durchwechselte, kam die deutsche Elf gut in den zweiten Durchgang - Ibrahimi und Gedikli (48.) gaben erste Warnschüsse ab. Als dann auch die Schweizer ordentlich durchtauschten verflachte die Partie. Trotzdem hatten die Eidgenossen in der Schlussphase noch die große Chance zum Ausgleich, doch Muci schoss aus wenigen Metern über das Tor (84.).

Auch das deutsche Team kam aber nochmal zu Torgelegenheiten. Brandt (86.) und Kraft (87.) konnten das Ergebnis aber nicht mehr in die Höhe schrauben.

Tore und Karten 1:0 Amyn (23') Tore und Karten 1:0 Amyn (23') Deutschland Ernst - Semic , Rosenfelder , Arrey-Mbi , Günther - Gürpüz , Klefisch , Lütke-Frie , Rhein , Amyn - Sieb Deutschland Aufstellung Ernst - Semic , Rosenfelder , Arrey-Mbi , Günther - Gürpüz , Klefisch , Lütke-Frie , Rhein , Amyn - Sieb Einwechslungen Noll für Ernst

Kraft für Semic

Suver für Arrey-Mbi

Andresen für Günther

Riedel für Rosenfelder

Brandt für Gürpüz

Kesik für Klefisch

Ibrahimi für Lütke-Frie

Castrop für Rhein

Breuer für Amyn

Gedikli für Sieb Trainer: Wolf

Bereits am Montag (17.15 Uhr) steht für die U 19 der nächste Test gegen England an.