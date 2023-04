Eishockey-WM: Überzeugender Auftaktsieg für DEB-Frauen

Den deutschen Eishockeyspielerinnen ist bei der WM in Kanada ein Traumstart gelungen. Das Team von Bundestrainer Thomas Schädler schlug Schweden mit 6:2 (1:1, 3:1, 2:0).

Mit dem klaren Sieg machten die DEB-Frauen den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt, der vor dem Turnier als Ziel ausgerufen worden war. Der dritte Platz in der Gruppe mit fünf Nationen würde den Einzug ins Viertelfinale bedeuten.

Feldmeier und Haider mit Doppelpack

Das Auftaktmatch begann mit einer kalten Dusche. Nach einem kapitalen Fehler erzielte Hilda Svensson die Führung für die Schwedinnen (1.), zehn Sekunden waren gespielt. Doch das DEB-Team ließ sich nicht beeindrucken, Franziska Feldmeier (19./56.), Laura Kluge (25.), Celina Haider (26./48.) und Svenja Voigt (34.) schossen den klaren Sieg heraus. Svensson (26.) verkürzte zwischenzeitlich zum 2:3.

Die DEB-Auswahl, die bei der A-WM im Vorjahr in letzter Sekunde den Abstieg verhindert hatte, liegt in der Gruppe B hinter Finnland zunächst auf Platz zwei. Der Tabellenführer ist am Freitag (21 Uhr) nächster Gegner. Nur der Letzte der Gruppe B steigt ab.