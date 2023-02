73:66: Drei Debütanten bei Deutschlands Sieg über Schweden

Die deutschen Basketballer haben ihr vorletztes Spiel in der WM-Qualifikation souverän gewonnen. Gegen Schweden gelang der DBB-Auswahl ein 73:66.

Gegen Schweden setzte sich das bereits für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifizierte Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Freitagabend in Frankfurt am Main auch ohne die NBA-Stars um Dennis Schröder mit 73:66 (40:31) durch. Damit kämpft die deutsche Mannschaft am Montag (17.30 Uhr/MagentaSport) zum Abschluss der zweiten Gruppenphase in Finnland um den Gruppensieg.

Vor 5003 Zuschauern in der ausverkauften Ballsporthalle nutzte Herbert die Partie gegen die Skandinavier, um einige jüngere Spieler zu testen. Da auch die Profis der deutschen Euroleague-Clubs Alba Berlin und Bayern München fehlten, feierten in Jason George, Nelson Weidemann und Jonas Richter gleich drei Spieler der Chemnitz 99ers ihr Debüt im Nationaltrikot. Bester deutscher Werfer war David Krämer mit 13 Punkten.