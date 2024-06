Offensivkünstler "völlig losgelöst": DFB-Elf feiert Auftakt nach Maß in die Heim-EM

Deutschland ist perfekt ins Heimturnier 2024 gestartet - höchster eigener EM-Sieg inklusive! Die DFB-Elf, die gegen Schottland ab der 44. Minute in Überzahl agiert hatte, sorgte beim 5:1 im Eröffnungsspiel bereits vor der Pause für Entscheidung.

Julian Nagelsmann hatte bereits im März für Klarheit gesorgt und seinen Spieler die Rollen für die EM mitgeteilt. Dementsprechend war auch die Startelf für das Eröffnungsspiel bereits zu diesem Zeitpunkt absehbar gewesen. Und wie erwartet setzte der Bundestrainer auf dieselbe Anfangsformation wie bei der Generalprobe, dem 2:1 gegen Griechenland. So agierte DFB-Rückkehrer Kroos gemeinsam mit Andrich auf der Doppelsechs hinter dem offensiven Quartett Musiala, Gündogan, Wirtz und Havertz.

Auf Überraschungen verzichtete auch Steve Clarke. Kapitän Robertson, Schlüsselspieler McGinn und "Torjäger" McTominay (sieben Tore in der EM-Quali) standen bei den Schotten natürlich von Beginn an auf dem Feld. Letztgenannter rückte genau wie Adams und Porteous nach dem 2:2 vor einer Woche gegen Finnland in die Anfangsformation. Für das Trio wich Gilmour, Hanley sowie Shankland auf die Bank.

"Gerade in so einem Eröffnungsspiel ist auch eine Anfangsphase wichtig", hatte Nagelsmann auf der Pressekonferenz im Vorfeld erläutert. Die ersten Minuten dürften dann auch gleich nach dem Geschmack des Bundestrainers gewesen sein. Wirtz scheiterte, zwar aus leichter Abseitsposition, nach weniger als 60 Sekunden gleich mal an Gunn.

Gündogans Drehung als Ausgangspunkt zum 2:0

Neun Minuten später gab es Runde zwei in dem Privatduell - diesmal hieß der Sieger Wirtz. Das erste Turniertor, fein herausgespielt gegen zu passive Schotten von Kroos und Kimmich, war auch gleichzeitig ein historisches: Wirtz avancierte zum jüngsten deutschen EM-Torschütze der Geschichte mit 21 Jahren und 42 Tagen. Obwohl sich die dominanten Deutschen im Anschluss eine leichte Pause gönnten, erhöhten sie kurze Zeit später durch den zweiten Torschuss: Mit Musiala drehte der zweite Offensivkünstler zum Jubeln ab (19.) - Ausgangspunkt war eine klasse Drehung von Gündogan im Mittelfeld und ein Assist von Havertz.

Auch nach dem 2:0 blieb die DFB-Elf konzentriert und gewährte den Schotten nur wenig Ballbesitz, sodass die Bravehearts im ersten Durchgang nicht einen einzigen Torschuss abgaben. Dazu zeigten sich die Hausherren weiterhin eiskalt. Nachdem Gündogan per Kopf an Gunn gescheitert war, stieg Porteous ihm beim zweiten Versuch mit offener Sohle überhart auf den Knöchel (42.). Folgerichtig entschied Schiedsrichter Clement Turpin nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter und Platzverweis obendrein. Havertz übernahm darauf die Verantwortung und erzielte vom Punkt den 3:0-Halbzeitstand (45.+1).

Das Foul, welches zum Elfmeter führte: Ryan Porteous traf Ilkay Gündogan hart am rechten Knöchel. IMAGO/PA Images

Trotz der Unterzahl wagten sich die Schotten in den ersten Momenten nach Wiederanpfiff etwas weiter nach vorne. Doch im weiteren Verlauf waren sie fast ausnahmslos in der Defensive gefordert. So entschärfte Gunn zunächst Rüdigers (51.) und dann Musialas Abschluss (59.), zwischenzeitlich hatte Wirtz noch per Dropkick verzogen (58.).

Joker Füllkrug und Can stechen

Rund eine halbe Stunde vor dem Ende nutzte der Bundestrainer die komfortable Führung und brachte Füllkrug und Sané für Wirtz sowie Havertz (63.). Beide Joker standen auch prompt im Mittelpunkt: Während Sané das 4:0 verpasste (63.), jagte Füllkrug das Leder ansatzlos ins rechte Kreuzeck (68.).

Der Angreifer schlug sogar gleich doppelt zu, allerdings wurde der Treffer aufgrund einer Abseitsposition einkassiert (77.). Anstatt 5:0 stand es zehn Minuten später plötzlich 4:1, weil dem angeköpften Rüdiger ein unglückliches Eigentor unterlaufen war. Den Schlusspunkt gab es wieder auf der Gegenseite: Der nachnominierte Can traf mit der letzten Aktion des Spiels aus der Distanz (90.+3).

Durch das 5:1, dem höchsten EM-Sieg der DFB-Geschichte, gewann Deutschland nach zuvor drei Auftaktniederlagen in Serie erstmals wieder ihr erstes Spiel bei einem Großereignis. Nun trifft die Nagelsmann-Elf im zweiten Gruppenspiel am Mittwoch um 18 Uhr auf Ungarn. Drei Stunden später spielt das klar unterlegene Schottland gegen die Schweiz.