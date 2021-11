Gürpüz trifft zu spät: Deutsche U 19 verliert erstmals in diesem Jahr

Nach dem holprigen Auftaktsieg gegen Faröer musste die deutsche U-19-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation nun die erste Niederlage hinnehmen: Gegen die russische Auswahl gab es ein 1:3.

Hannes Wolf musste mit seiner U 19 die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr hinnehmen. imago images/ULMER Pressebildagentur

Beim Qualifikationsturnier in Griechenland geriet das Team von Hannes Wolf durch ein Tor von Sokolov (40.) kurz vor der Pause in Rückstand, unmittelbar nach Wiederanpfiff legte Gladychev (47.) für die Russen nach. Spätestens 20 Minuten vor Schluss, als Bagrintsev sogar noch auf 3:0 erhöhte, war klar, dass die DFB-Auswahl die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr kassieren werden würde.

Tore und Karten 0:1 Sokolov (40') 0:2 Gladyshev (47') 0:3 Bagrintsev (70') 1:3 Gürpüz (90' +1) Tore und Karten 0:1 Sokolov (40') 0:2 Gladyshev (47') 0:3 Bagrintsev (70') 1:3 Gürpüz (90' +1) Deutschland Gedikli (57. ), Kade (62. ) Russland Maksim Laykin (87. ) Deutschland Amyn, Arrey-Mbi, Günther, Kade , Kesik , Kraft , Lütke-Frie , Riedel, Sieb, Urbig, Wagner Deutschland Aufstellung Amyn, Arrey-Mbi, Günther, Kade , Kesik , Kraft , Lütke-Frie , Riedel, Sieb, Urbig, Wagner Einwechslungen 46. Gedikli für Lütke-Frie

63. Bobzien für Kade

63. Gürpüz für Kesik

63. Kostka für Kraft

77. Jessen für Wagner Reservebank Ernst (Tor), Herold, Rosenfelder, Hettwer Trainer: Wolf Russland Anton Efremov, Maksim Laykin , Yaroslav Mikhaylov , Damir Shaykhtdinov, Vitali Shitov , Bagrintsev , Gladyshev , Langovich , Melekhin, Sokolov , Torop Russland Aufstellung Anton Efremov, Maksim Laykin , Yaroslav Mikhaylov , Damir Shaykhtdinov, Vitali Shitov , Bagrintsev , Gladyshev , Langovich , Melekhin, Sokolov , Torop Einwechslungen 77. Aleksandr Kovalenko für Sokolov

85. Evgeni Kim für Yaroslav Mikhaylov

85. Pinyaev für Vitali Shitov

89. Sergey Nikolaev für Langovich Reservebank Yanovich (Tor), Savitskiy, Danila Gayvoronskiy, Ilya Detenyshev, Vladislav Shitov Trainer: Korotaev

Das Tor für die deutsche U 19 durch den Dortmunder Gürpüz fiel erst in der Nachspielzeit und war daher nur noch Ergebniskosmetik. Das letzte Gruppenspiel bestreitet die Nachwuchsauswahl des DFB am kommenden Dienstag in Nafpaktos (14 Uhr), Gegner ist dann Gastgeber Griechenland.

Am Dienstag gegen Gastgeber Griechenland

Die deutsche Mannschaft muss in der Vierer-Gruppe entweder unter die ersten zwei Mannschaften kommen oder der beste Gruppendritte werden, um sich für die Eliterunde zu qualifizieren. Diese findet im Frühjahr statt und ermittelt die Teilnehmer an der Europameisterschaft, die im Juni und Juli 2022 in der Slowakei stattfindet.