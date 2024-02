"Wir haben nachgezählt": Deutsche U 16 begeistert Coach Meister gegen Portugal

Die deutsche U-16-Nationalmannschaft hat nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Japan auch im zweiten Spiel des Vier-Nationen-Turniers einen Sieg gefeiert: Das Team von Nationalcoach Marc-Patrick Meister setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen Gastgeber Portugal durch. Der 43-Jährige zeigte sich hinterher angetan von der Leistung.

Er ist angetan von den DFB-Auftritten seiner U 16 in Portugal: Nationaltrainer Marc-Patrick Meister. imago images

Die deutsche U 16 hinterlässt beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal bislang einen starken Eindruck: Dem verdienten 3:2-Erfolg gegen Japan am vergangenen Freitag folgte am Sonntag ein 2:0 gegen Gastgeber Portugal.

Vom Start weg war es ein Duell auf Augenhöhe, das die DFB-Junioren allerdings besser begannen - und sich direkt belohnten: Nach acht Minuten erzielte Bayern-Stürmer Wisdom Mike nach einem Angriff über die linke Seite die frühe Führung. Infolgedessen kamen beide Mannschaften immer wieder zu Gelegenheiten, Großchancen waren jedoch Mangelware. Die deutsche U 16 konnte sich mit Jan-Mattis Wehrbein auch auf ihren Keeper verlassen, kurz vor der Pause vereitelte der Bremer Torhüter die riesige Kopfballchance von Portugals Tomas Soares.

Wehrbein hält sogar einen Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel sollte Wehrbein erneut in den Fokus rücken, weil sich Portugal vom Elfmeterpunkt die große Chance zum Ausgleich bot - allerdings scheiterte Tomas Soares erneut an Wehrbein. Nach dem gehaltenen Strafstoß bestimmten die DFB-Junioren das Spiel und machten den Deckel drauf: Eine Ko-Produktion zweier Bayern-Talente führte zum 2:0-Endstand, Yll Gashi wurde von Lennart Karl - beide hatten gegen Japan getroffen - mustergültig bedient (89.).

Wir waren heute wirklich gut darin, den Gegner nicht zum Schuss kommen zu lassen. Marc-Patrick Meister

"Wir hatten einen guten Start mit dem frühen Tor", erklärte U-16-Coach Meister hinterher: "Wir waren sehr stabil und hatten die erste Halbzeit über eine gute Spielkontrolle. In der zweiten Halbzeit war das ähnlich, wobei Portugal da mehr aufkam." Insgesamt gefiel ihm aber vor allem auch die Arbeit gegen den Ball. "Wir waren heute wirklich gut darin, den Gegner nicht zum Schuss kommen zu lassen", so Meister, der nachschob: "Wir haben mal nachgezählt, unser Torwart hatte insgesamt vier Ballaktionen - den gehaltenen Elfmeter mit einbezogen. Damit sind wir sehr zufrieden, unterm Strich war es eine gute Leistung unserer Mannschaft."

Die dritte und letzte Begegnung beim Vier-Nationen-Turnier bestreiten die DFB-Junioren am Mittwoch (ab 14 Uhr) gegen die Niederlande.