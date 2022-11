In der Nachspielzeit: Ullrich sichert U 19 Remis und Turniersieg

In der Nachspielzeit erzielte Lukas Ullrich das umjubelte 2:2 gegen die U 19 Portugals und sicherte Deutschland damit den Turniersieg.

Nach zwei Siegen gegen Polen (3:0) und Gastgeber Malta (7:0) reichte den deutschen U-19-Junioren ein 2:2 gegen Portugal um das Vier-Länder-Turnier zu gewinnen. Das Team von Trainer Guido Streichsbier entwich in der Nachspielzeit der ersten Niederlage.

Nach einem Blitzstart durch Miguel Fale (3.), glich Muhammed Damar (TSG Hoffenheim) für Deutschland kurz nach Wiederanpfiff vom Punkt aus (50.). In einer umkämpften Partie brachte Joao Neves die Iberer erneut in Front (65.), ehe sein Teamkollege Goncalo Esteves in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz flog (87.). In den letzten fünf Minuten und in Überzahl konnte Deutschland das Spiel erneut ausgleichen und den Turniersieg einfahren. Matchwinner war Lukas Ullrich (Hertha BSC) mit seinem Treffer zum 2:2 (90.+2).

Das Turnier diente als Vorbereitung für die zweite EM-Qualifikationsrunde im März 2023. Das Unentschieden gegen Portugal war damit gleichzeitig das letzte Spiel für die U 19 in diesem Jahr. Wenige Stunden zuvor sicherte sich auch die Deutsche U 18 mit einem Sieg über Israel (3:0) den Sieg im Vier-Nationen-Turnier.