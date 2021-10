2:1 gegen Portugal: Deutsche U 19 bereit für Showdown gegen die Niederlande

Die deutsche U-19-Auswahl hat beim Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel den Sieg vor Augen. Nach dem 2:1 gegen Portugal steigt am kommenden Dienstag der Showdown gegen die Niederlande.

Ganz so einfach wie am Donnerstag beim 6:1 gegen den Nachwuchs des Gastgebers Slowakei fiel der deutschen U-19-Auswahl das 2:1 gegen Portugal allerdings nicht. Die Elf von DFB-Coach Hannes Wolf musste bis zum Schlusspfiff um den Sieg bangen.

Wolf hatte seine Ankündigung wahr gemacht und in Banska Bystrica gegenüber dem Auftaktsieg seine Startelf komplett umgekrempelt. Die elf neuen Spieler hatten aber keine Abstimmungsschwierigkeiten, in der 16. Minute traf Mittelfeldmann Ben Bobzien vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zur Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der deutsche Nachwuchs zunächst Oberwasser. Mesut Kesik von Hertha BSC war es schließlich, der in der 53. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch die Portugiesen wollten sich nicht so leicht geschlagen geben. In der 74. Minute verkürzte der eingewechselte Joao Neves auf 1:2 aus Sicht der Südeuropäer. Portugal drängte nach dem Anschlusstreffer bis zum Abpfiff auf den Ausgleich, doch Keeper Tjark Ernst vom VfL Bochum im Tor der deutschen U 19 ließ sich kein zweites Mal überlisten.

Während Deutschland damit nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel nach dem Triumph beim Vier-Nationen-Turnier greift, wartet Portugal nach dem 1:3 im ersten Spiel gegen die Niederlanden weiter auf den ersten Sieg. Für Deutschland steht nun am Dienstag erneut in Banska Bystrica der Showdown gegen Oranje an (16 Uhr). Portugal empfängt zum Abschluss den Nachwuchs der Slowakei.