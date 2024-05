Nach zwei Siegen zum Auftakt in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) haben sich die DFB-Frauen in ihrer Gruppe an die Spitze gesetzt und liegen bereits voll auf Kurs EM-Qualifikation. Mit zwei weiteren Erfolgen aus dem Länderspiel-Doppelpack gegen Polen heute und am kommenden Dienstag wäre Deutschland das Ticket für die Endrunde in der Schweiz im Sommer 2025 bereits nicht mehr zu nehmen.