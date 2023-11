Gruda geht auf rechts an Kaminski vorbei, wird dann aber vom Polen eingeholt und bekommt die Kugel abgenommen. Kaminski spielt aber in die Füße von Morgalla, der sofort auf Moukoko ablegt. Der Dortmunder setzt im Strafraum zum Solo an und legt - nachdem er drei Polen aussteigen ließ - in die Mitte, wo kein Mitspieler steht.