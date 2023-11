Joker Woltemade dreht auf: Deutsche U 21 dreht Partie gegen Polen und ist Erster

Die deutsche U 21 lag in Essen gegen Polen zurück, drehte aber das Spiel und hat Platz eins in der EM-Qualifikationsgruppe D übernommen. Polen ging nach zuvor vier Siegen aus vier Spielen erstmals leer aus, die Elf von Trainer Antonio Di Salvo dagegen bleibt mit dem vierten Dreier makellos.

Im Vergleich zum deutlich 4:1-Erfolg gegen Estland nahm Bundestrainer Antonio Di Salvo nur eine Änderung in der Startelf vor. Anstelle von Siebert (Bank) verteidigte Kiels Kleine-Bekel neben Dardai.

Im Spitzenspiel um den ersten Platz in der EM-Quali begannen beide Mannschaften vorerst etwas verhalten und zollten dem jeweiligen Gegenüber Respekt. Polen ließ zu Beginn zwar kurz durchblitzen, warum es mit voller Punktausbeute die Gruppe anführt, tauchte danach aber immer mehr ab. Die deutsche Elf rund um Dortmunds Angreifer Moukoko verbuchte indes die erste gute Möglichkeit nach einer knappen Viertelstunde. Grudas abgefälschter Schuss landete mit etwas Glück bei Knauff, dessen Schuss zu zentral in die Arme von Tobiasz ging (14.).

Mosor schockt Deutschland - Verdienter Pausenrückstand

Die Nationalelf wurde immer besser und fiel vor allem durch Moukoko im letzten Drittel auf. Der BVB-Akteur glänzte innerhalb von wenigen Minuten mit zwei Soli, ließ diesen aber jeweils keinen nennenswerten Abschluss folgen (19., 21.). Stattdessen musste Atubolu in der 23. Minute auf einmal eingreifen und klärte zur Ecke, welche wenige Augenblicke später in der polnischen Führung resultierte. Innenverteidiger Mosor war Gruda entwischt und hatte unbedrängt zum 1:0 eingeschoben (24.).

Der Gegentreffer bedeutete einen Bruch im deutschen Spiel, das fortan viel ungenauer und vor allem harmloser war. Offensiv bekam das DFB-Team nichts mehr auf die Reihe, in der Defensive musste es aber noch zweimal vor der Pause zittern. Erst klärte Kleine-Bekel in höchster Not (37.), dann schoss Szmyt kurz vor der Pause knapp vorbei (45.+3).

DFB-Elf gleicht aus - Polen nutzt erneute Chancen nicht

Die DFB-Elf kam aufgeweckter aus der Kabine und wurde deutlich aktiver. Folgerichtig dauerte es nicht lange, ehe Kapitän Martel den verdienten Ausgleich besorgte (56.). Danach war es eine völlig ausgeglichene Partie, die in beide Richtungen hätte kippen können und zuerst Chancen der Polen zu bieten hatte. Doch sowohl Mosors Kopfball (60.) als auch Szymczaks Schuss aus elf Metern (62.) fanden den Weg nicht ins Tor. Auf der anderen Seite erlebte Reitz unmittelbar nach seiner Einwechselung beinahe den Traumstart, scheiterte aber an Tobiasz, der im rechten Eck parierte (66.).

Torschütze und Assistgeber Woltemade dreht das Spiel

Deutschland tat viel dafür, damit das Pendel auf seine Seite ausschlägt, erarbeitete sich zwar keine Riesenchancen aber war zur Stelle, wenn es die Möglichkeit bekam. So drehte Joker Woltemade auf Vorlage von Brown die Partie (79.), ehe Röhl Woltemades starken Assist nur drei Minuten später zur Vorentscheidung verwandelte (82.). Das DFB-Team ließ nichts mehr anbrennen und übernahm durch den Sieg gegen die polnische Auswahl die Tabellenführung in der EM-Quali.