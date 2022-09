Späte Wende: Deutsche U 20 bezwingt Polen

Die Länderspielsaison startete für die deutsche U 20 mit einem Sieg, der allerdings erst spät zustande kam.

Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf setzte sich in Unterhaching knapp mit 2:1 gegen Polen durch. Die 4860 Zuschauer mussten allerdings lange warten, ehe die DFB-Elf doch noch zum Erfolg kam.

Denn der deutsche Nachwuchs lief ab der 25. Minute einem Rückstand hinterher. Wedrychowski hatte aus der Distanz abgezogen, Kenneth Schmidt unglücklich abgefälscht und damit den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Deutschland hatte bis dahin mehr vom Spiel, ohne sich klare Chancen zu erarbeiten. Shuranov mit einem Fernschuss nach einer guten halben Stunde und Nebel kurz vor der Pause verpassten den Ausgleich.

Die deutsche U 20 blieb am Drücker, Nebels Freistoß landete aber am Außenpfosten (60.). In der Schlussphase belohnte sich die deutsche Mannschaft dann doch noch. Erst staubte Asllani ab, nachdem der Ball zweimal am Aluminium gelandet war, dann drehte Calhanoglu nach einem Solo noch das Spiel.

Spielinfo Stadion Stadion am Sportpark mehr Infos Spielinfo Anstoß 23.09.2022, 18:00 Uhr Stadion Stadion am Sportpark Unterhaching

"Wir sind froh, dass wir das Spiel zum Glück und zurecht noch gewonnen haben", meinte DFB-Trainer Hannes Wolf auf "dfb.de". "Es war nicht ganz einfach, das Gegentor zu verarbeiten. Wir waren in der zweiten Halbzeit dann aber total dominant."