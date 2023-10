Deutschlands U-17-Frauen unterliegen Österreich klar

Die deutsche U-17-Frauen-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation im zweiten Spiel erstmals verloren. Die DFB-Juniorinnen unterlagen Österreich klar mit 0:3.

Verlor mit Deutschlands U 17 mit 0:3 gegen Österreich: Greta Hünten. Getty Images for DFB

Nach dem guten Start in die EM-Qualifikation haben Deutschlands U-17-Juniorinnen einen Dämpfer hinnehmen müssen. In der Sportschule Wedau in Duisburg unterlag Sabine Loderers Team Österreich, schon zur Pause hatte es 0:2 gestanden.

In Duisburg kassierte die U 17 Deutschlands nach den Treffern von Kerschbaumer (35.) und Krassnig (40.) in Hälfte zwei noch den 0:3-Endstand. Diesen erzielte Krassnig, die damit einen Doppelpack schnürte (54.).

Deutschland sollte trotz einiger Gelegenheit kein Treffer gelingen, sodass man nun hinter Österreich auf dem zweiten Tabellenplatz von Gruppe vier steht.

Freitag gegen Rumänien

Zum Abschluss der ersten EM-Qualifikationsrunde trifft der DFB-Nachwuchs am Freitag (ab 13 Uhr) auf Rumänien. Wie auch alle anderen Partien der ersten EM-Qualifikationsrunde der deutschen Gruppe wird die Begegnung in Duisburg stattfinden.

Die Endrunde der U-17-Europameisterschaft wird vom 5. bis 18. Mai 2024 in Schweden bestritten. Schon achtmal konnten Deutschland den EM-Titel einfahren. Der aktuelle Titelverteidiger heißt jedoch Frankreich.