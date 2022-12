Klarer Erfolg über Österreich: DEB-Team steht im Viertelfinale

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat mit ihrem ersten Sieg bei der WM in Kanada direkt den Einzug ins Viertelfinale gefeiert.

Gute Nachrichten für Deutschlands U-20-Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter setzte sich in Halifax im enorm wichtigen Spiel gegen das noch punktlose Schlusslicht Österreich mit 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) durch.

Drei-Tore-Führung zu Beginn

Die Führung für Deutschland erzielte Philipp Krening (19.), Verteidiger Leon van der Linde (22.) und Thomas Heigl (27.) erhöhten gar auf 3:0. Nachdem Österreich zwischenzeitlich durch Ian Scherzer etwas rankam (30.), war Roman Kechter (37.) zur Stelle und stellte den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte der Österreicher Jonas Dobnig (47).

Kechter, der - wie Krening - neben seinem Treffer noch einen Assist verbuchte, wurde nach der Partie zum besten deutschen Spieler gewählt. Julian Lutz kam auf zwei Vorlagen.

Damit gelang den U-20-Junioren des DEB die passende Antwort auf die 2:11-Abreibung gegen Kanada im Spiel zuvor. Beim Turnierauftakt hatte Deutschland denkbar knapp Schweden unterlegen.

Abstreiter lobt: "Können wirklich stolz sein - jeder hat alles gegeben"

"Nach dem heutigen Spiel und dem Erreichen des Viertelfinals können die Jungs wirklich stolz auf sich sein. Es war ein hartes Stück Arbeit, jeder hat alles gegeben, alles draußen gelassen und das war genau das, was wir uns vorgestellt und vorgenommen haben. Großen Respekt vor dieser Leistung", sagte Coach Abstreiter. Der DEB-Trainer hatte den Einzug unter die besten acht Teams vor dem Turnier als Minimalziel ausgegeben.

Deutschland, das bereits bei der vergangenen WM bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, spielt zum Abschluss der Gruppe A am Samstag (19.30 Uhr MEZ) gegen Tschechien. Den Nachbarn Deutschlands hält Abstreiter für "eine sehr starke Mannschaft". Sein Team müsse "jetzt erst einmal gut regenerieren. Die Partie gegen Österreich hat sehr viel Kraft gekostet. Wir versuchen, auch morgen ganz klar wieder eine gute Leistung zu bringen und uns auf das Viertelfinale vorzubereiten", schloss Abstreiter.

Während Platz vier in der Gruppe ungeachtet des Ergebnisses gegen die Tschechen für die DEB-Auswahl bereits fix ist, steht der Gruppensieger in der umkämpften Gruppe B, der Deutschlands Gegner im Viertelfinale sein wird, noch nicht fest und entscheidet sich erst in den Partien zwischen der Schweiz und Slowakei (17 Uhr) sowie zwischen den USA und Finnland (22.00 Uhr) später am Samstag.