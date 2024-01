DEB-Junioren schaffen nach Overtime-Krimi den Klassenerhalt

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U-20-WM mit Ach und Krach den Klassenerhalt geschafft. Nach einer mäßigen Vorstellung inklusive dreier verspielter Führungen bleibt die DEB-Auswahl dank eines 5:4-Erfolgs nach Overtime gegen Norwegen in der Top-Division.

Mit dezimierter Abwehr, nach Lua Niehus fiel auch Samuel Schindler verletzungsbedingt aus, musste DEB-Coach Tobias Abstreiter die Partie im Scandinavium in Göteborg angehen, in der er sich zum vierten Mal im Turnier für Matthias Bittner im Tor entschied.

Bicker eiskalt, aber Panocha patzt

Gegen früh störende Norweger hatte das deutsche Team in der Anfangsphase einige Mühe - und noch in der ersten Minute Glück, dass es keine Strafe wegen Spielverzögerung gegen Luca Hauf gab, der den Puck im eigenen Drittel ins Fangnetz befördert hatte. Ein perfekt ausgespielter schneller Angriff brachte die DEB-Auswahl jedoch in der 10. Minute in Führung: Julius Sumpf bediente Kevin Bicker im Zentrum mit der Rückhand, der eiskalt vollstreckte.

Nach dem 1:0 entwickelte Deutschland mehr Zug zum Tor, ohne allerdings wirklich dominant zu werden. Ein unnötiger Scheibenverlust von Norwin Panocha in der eigenen Zone leitete gegen Ende des ersten Abschnitts den Ausgleich ein. Noah Steen überwand den ein wenig aus der Position geratenen Bittner per Bauerntrick zum nicht unverdienten 1:1 nach dem ersten Drittel (17.); auch, weil die deutsche Mannschaft danach im ersten Powerplay der Partie zu harmlos blieb.

Norwegen kontert Oswalds Traumtor

Im zweiten Drittel ging es zunächst in ähnlichem Stil weiter. Bis Veit Oswald in der 29. Minuten mit toller Einzelleistung Verteidiger Gabriel Koch stehen ließ, dann auch noch den norwegischen Keeper Markus Stensrud cool umkurvte und zum 2:1 einschob. Doch anstatt Sicherheit durch den Treffer zu erhalten, präsentierte sich das DEB-Team in der Folge viel zu passiv. Gegen stürmische Norweger war das 2:2 in der 35. Minute durch Mats Bakke Olsen die logische Folge.

Auch danach präsentierte sich Deutschland zu fahrig. Im Spiel nach vorne fehlte es an durchdachtem Kombinationsspiel, stattdessen wurde es immer wieder mit individuellen Aktionen versucht, während Norwegen klarer, zielstrebiger und auch in den Zweikämpfen mit mehr Überzeugung auftrat.

Auch Zwei-Tore-Führung reicht nicht

Ein Doppelschlag binnen 48 Sekunden Mitte des dritten Drittels schien aus Sicht der deutschen U 20 dann doch alles noch zum Guten zu wenden: Erst profitierte Sinn bei seinem 3:2 von einem Fehler von Stensrud, der daneben griff (50.). Dann traf Hübner im Nachschuss gegen die desorientierte norwegische Hintermannschaft sogar zum 4:2 (51.).

Eine umstrittene Strafe wegen Spielverzögerung beim Bully in der eigenen Zone bescherte Norwegen einige Minuten später allerdings ihr erstes Powerplay, das die Skandinavier prompt zum Anschlusstreffer durch Brandsegg-Nygard nutzten (55.). Gegen die nun wieder viel zu passive DEB-Auswahl traf Bakke Olsen nach einem gelungenen Spielzug nur eineinhalb Minuten später aus kurzer Distanz zum 4:4 (57.).

Moritz Elias trifft entscheidend

In der fälligen Overtime vergab erneut Brandsegg-Nygard zunächst eine Riesenchance, ehe Moritz Elias nach kleinem Solo noch immer in der Anfangsminute mit einem akkuraten Schuss in den Winkel doch noch für ein Happyend aus deutscher Sicht sorgte (61.).

Nach einem Turnier mit guten Leistungen gegen die Topnationen - nicht nur beim historischen Sieg gegen Finnland -, aber weniger guten gegen Lettland und Norwegen wurde am Ende zumindest der "Worst Case" Abstieg vermieden. Als beste drei deutsche Spieler des Turniers wurden Keeper Bittner, der gegen Norwegen fehlende Verteidiger Schindler sowie Mittelstürmer Roman Kechter ausgezeichnet.

Statistik zum Spiel

Deutschland - Norwegen 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) OT

Deutschland: Bittner - Panocha, Weber; Reich, Sinn; Mayer, Hübner - Lutz, Kechter, M. Elias; Oswald, Hauf, Hördler; Bicker, Sumpf, Rollinger; Assavolyuk, Schreiner, Nieleck.

Tore: 1:0 (9:40) Bicker (Sumpf, Weber), 1:1 (16:10) Steen (Brandsegg-Nygard), 2:1 (28:59) Oswald (Hördler, Sinn), 2:2 (34:43) Bakke Olsen (Johnsen, Wold), 3:2 (49:58) Sinn (Rollinger, Bicker), 4:2 (50:46) Hübner (Oswald), 4:3 (54:19) Brandsegg-Nygard (Steen, Vesterheim) PP, 4:4 (56:06) Bakke Olsen (Johnsen, Koch), 5:4 (60:58) M. Elias (Sinn, Oswald).

Strafminuten: Deutschland 4 - Norwegen 4.

Schiedsichter: Murray/Zak.