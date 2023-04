2:0 gegen Norwegen: Deutsche U-19-Frauen fahren zur EM

Die deutsche U 19 hat sich für die EM in Belgien qualifiziert. Mit dem Sieg im letzten Quali-Spiel gegen Norwegen verteidigte das Team von Kathrin Peter die Tabellenführung, die zur Qualifikation benötigt wurde.

Fahren zur EM nach Belgien: Die deutschen U-19-Frauen um Alara Sehitler (siehe Bild). FIFA via Getty Images

Die deutschen U-19-Frauen fahren zur EM nach Belgien. Durch den Sieg im letzten Spiel in der zweiten EM-Qualifikationsphase steht eine makellose Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen. Zuvor hatte das DFB-Team deutliche Siege gegen Irland (5:0) und Kroatien (10:0) eingefahren.

Zum Quali-Anschluss wartete auf das Team von Bundestrainerin Kathrin Peter Norwegen. Um das Ticket für die EM-Endrunde fix zu machen, benötigte die deutsche U 19 mindestens ein Remis gegen die Skandinavierinnen.

Alber und Bender treffen zum DFB-Sieg

Peters Elf mauerte nicht auf ein Remis, sondern ging bereits im ersten Durchgang durch die Hoffenheimerin Alber in Front (38.). Damit setzte die 17-Jährige ihren Lauf fort - bereits in den beiden vorherigen Quali-Spielen hatte sie getroffen.

In der zweiten Hälfte verwalteten die DFB-Frauen das Ergebnis, während Norwegen auf den Ausgleich drückte. Es boten sich Räume, die Bender beim 2:0 zur Entscheidung fand und nutzte (90.). Für die deutschen Damen geht es nun in der EM-Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli) weiter.