Tillmans Tor zu wenig: U 20 vergibt Sieg gegen Norwegen

Nach dem 2:0 gegen Tschechien ist die deutsche U-20-Nationalmannschaft gegen Norwegen nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

In Zwickau brachte Malik Tillman vom FC Bayern Deutschland zwar auf Vorlage des Dortmunders Ansgar Knauff in Führung (34.), das vorentscheidende 2:0 wollte danach aber trotz einiger guter Chancen nicht fallen. Unter anderem scheiterte Knauff am Pfosten (61.).

So schafften die Norweger noch den Ausgleich: Nach einem unfairen Einsteigen von Eric Martel (Austria Wien) an Oscar Aga im Strafraum verwandelte der Gefoulte den fälligen Elfmeter selbst zum 1:1-Endstand (74.).

"In den ersten 15 bis 20 Minuten hatten wir ein paar Probleme, weil wir den Gegner anders erwartet hatten. Gegen den Ball ist es uns schwer gefallen, Zugriff zu finden", bilanzierte U-20-Trainer Christian Wörns auf der DFB-Website. "Danach haben wir uns aber reingebissen. Wir haben gut Fußball gespielt und waren dominant. Nach dem 1:0 musst du dann das zweite Tor nachlegen und hinten stabil bleiben. Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Spiel, das Ergebnis ist aber natürlich nicht befriedigend."

Die nächsten Länderspiele stehen für die deutsche U 20, die am Donnerstag Tschechien mit 2:0 bezwungen hatte, im Oktober an. Im Rahmen eines elftägigen Lehrgangs trifft die Wörns-Elf auf Polen (7. Oktober) und Rumänien (11. Oktober).

Spielinfo Stadion GGZ Arena Spielinfo Anstoß 06.09.2021, 15:00 Uhr Stadion GGZ Arena Zwickau

