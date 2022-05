Mustapha-Doppelpack: Niederlande revanchiert sich gegen deutsche U 15

Am Donnerstag hatte die deutsche U 15 im Testländerspiel die Niederlande noch bezwungen, die haben sich am Samstag dann revanchiert.

Obenauf: Die U 15 der Niederlande gewinnt gegen Deutschland. Getty Images for DFB

"Wir erwarten erneut ein hartes Spiel, in dem wir uns am Ende hoffentlich durchsetzen", hatte DFB-Trainer Michael Prus vor dem zweiten Spiel gegen die Niederlande im Schulzentrum Garrel erklärt, nachdem sein Team im ersten Vergleich 2:1 gewonnen hatte.

Nach 20 Minuten lag der Ball dann aber im Netz der jungen DFB-Elf, die im Vergleich zum ersten Test auf allen Positionen neu aufgestellt war. Jesaja Mustapha von Vitesse Arnheim war für Oranje erfolgreich.

Im zweiten Durchgang durften die 1236 Zuschauern, sofern sie es mit der deutschen Elf hielten, jubeln, denn Alessandro Souza von Eintracht Frankfurt glich zum 1:1 aus. Als sich beide Teams schon mit dem Unentschieden abgefunden hatten, traf Mustapha im Anschluss an einen Standard in der Nachspielzeit ein zweites Mal und sorgte so für die Niederlage der deutschen Junioren.

Tore und Karten 0:1 Mustapha (20') 1:1 Souza (49') 1:2 Mustapha (80' +2) Tore und Karten 0:1 Mustapha (20') 1:1 Souza (49') 1:2 Mustapha (80' +2) Spielinfo Stadion Sportanlage am Schulzentrum Zuschauer 1.236 Spielinfo Anstoß 07.05.2022, 15:00 Uhr Stadion Sportanlage am Schulzentrum Garrel Zuschauer 1.236

"Das späte Gegentor ist schade und war aus unserer Sicht natürlich nicht mehr notwendig gewesen", erklärte Prus. "Wir hatten insgesamt mehr Möglichkeiten als die Niederlande, aber haben leider unsere Chancen nicht genutzt", so der Coach, der aber dennoch "sehr zufrieden" war.