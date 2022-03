U 18 verliert deutlich gegen die Niederlande

Die U-18-Nationalmannschaft verlor zum Abschluss des März-Lehrgangs mit 1:4 gegen den Nachwuchs der Elftal - dadurch bleiben die DFB-Junioren in der Länderspielperiode ohne Sieg.

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft bleibt im Lehrgang im März sieglos. Dem 1:1 gegen Frankreich folgte eine 1:4-Niederlage gegen die Niederlande. Dabei hatten sich die Hausherren vor der Partie sicherlich Chancen ausgerechnet, da der Nachwuchs der Elftal gegen die Franzosen mit 1:2 verlor.

Allerdings musste die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier schon früh einem Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der achten Minute brachte De Grand die Niederländer in Führung. Es sollte für die DFB-Elf vor der Pause sogar noch schlimmer kommen: Driezen stellte nach 27 Minuten auf 2:0.

Kabadayi erzielt den Anschlusstreffer

In der zweiten Hälfte sorgte Kabadayi, der in der aktuellen Saison für den FC Bayern in der Regionalliga und der U-19-Bundesliga jeweils drei Tore erzielte, mit seinem Anschlusstreffer für Spannung (61.). In der Schlussphase zog Oranje aber nochmal an und stellte durch Swinkels (74.) und dem Elfmetertreffer von Joker Strijdonck (87.) den 4:1 Endstand her.

Tore und Karten 0:1 Sam De Grand (8') 0:2 Michel Driezen (27') 1:2 Kabadayi (61') 1:3 Swinkels (74') 1:4 Bayron Strijdonck (87', Foulelfmeter) Tore und Karten 0:1 Sam De Grand (8') 0:2 Michel Driezen (27') 1:2 Kabadayi (61') 1:3 Swinkels (74') 1:4 Bayron Strijdonck (87', Foulelfmeter) Deutschland Feller - Eitschberger, Quarshie , Collins, Zehnter - Kemlein , Paula, Tohumcu - Baur , Marino, Kabadayi Deutschland Aufstellung Feller - Eitschberger, Quarshie , Collins, Zehnter - Kemlein , Paula, Tohumcu - Baur , Marino, Kabadayi Einwechslungen 46. Sanne für Kemlein

46. Weyh für Quarshie

46. Obiogumu für Baur Trainer: Streichsbier Niederlande Sten Kremers - Michel Driezen , Oliver Aertssen, Swinkels - Sem Dekkers , Julian Brandes , Finn Dicke , Dave Kwakman , Sam De Grand - Nesto Groen , Banel Niederlande Aufstellung Sten Kremers - Michel Driezen , Oliver Aertssen, Swinkels - Sem Dekkers , Julian Brandes , Finn Dicke , Dave Kwakman , Sam De Grand - Nesto Groen , Banel Einwechslungen 62. Prince Aning für Sam De Grand

62. Noa Dundas für Dave Kwakman

62. Bayron Strijdonck für Nesto Groen

69. Lewis Schouten für Julian Brandes

69. Iggy Houben für Banel

69. Zaal für Finn Dicke

82. Tristan Gooijer für Sem Dekkers Trainer: Reuser Spielinfo Stadion Felsenberg-Arena Spielinfo Anstoß 28.03.2022, 18:00 Uhr Stadion Felsenberg-Arena Schwieberdingen

Das nächste Testspiel bestreiten die U-18-Junioren am 11. Mai: Die DFB-Auswahl trifft in Tubize auf Belgien - die Partie findet im Rahmen des letzten U-18-Lehrgangs in diesem Spieljahr, der vom 8. bis zum 12. Mai geht, statt.