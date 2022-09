Deutsche U 18 gewinnt Sechs-Nationen-Turnier

Trotz einer Niederlage gegen Mexiko zum Abschluss des Sechs-Nationen-Wettbewerbs fahren die deutschen U-18-Junioren als Turniersieger nach Hause.

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft hat ihr abschließendes Spiel beim Vaclav-Jezek-Turnier in Tschechien gegen die Auswahl Mexikos 0:1 verloren, aber trotzdem den Sechs-Nationen-Wettbewerb mit sechs Punkten vor Finnland, den Mexikanern (je 5), der Slowakei (4), den USA (3) und Gastgeber Tschechien (1) als Sieger abgeschlossen.

In Kromariz fiel der entscheidende Treffer in der Partie gegen die Mittelamerikaner in der 77. Minute durch einen von Octavio Vazquez verwandelten Strafstoß.

Bei dem Turnier bestritt jedes Team drei Partien. Die deutschen Junioren hatten vor dem Mexiko-Spiel gegen Tschechien (4:0) und die USA (2:0) Siege eingefahren.