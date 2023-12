Überraschende Pleite gegen Lettland: DEB-Junioren müssen um Klassenerhalt bangen

Nach dem erwartbaren 0:5 gegen Schweden musste die deutsche Eishockey-U-20 die nächste herbe Niederlage hinnehmen. Gegen Lettland verlor die DEB-Auswahl mit 2:6 - und bangt nun um den Klassenerhalt.

Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U-20-WM in Schweden um den Klassenerhalt zittern. Im dritten Spiel verlor das Team von Trainer Tobias Abstreiter am Samstag in Göteborg gegen Lettland überraschend klar mit 2:6.

Schwache Leistung, später Torwartwechsel - und eine große Strafe

Nach dem guten Auftritt zum Auftakt gegen Finnland (4:3) und der Niederlage gegen Gastgeber Schweden (0:5) erwischte die deutsche Auswahl einen katastrophalen Start ins Spiel. Nach dem ersten Drittel lag Lettland bereits mit 3:0 in Führung. Auch das 1:3 durch Samuel Schindler (28.), der nach einem harmlosem Schlenzer von einem dicken Patzer des ansonsten gut aufgelegten lettischen Keepers Deivs Rolofs profitierte, brachte kaum Besserung. Zu viele schlimme Abspielfehler und Unkonzentriertheiten leistete sich das DEB-Team nahezu über die gesamte Spielzeit.

Und so baute Lettland den Vorsprung sogar auf 6:1 aus. Erst direkt nach dem sechsten Gegentreffer und damit sehr spät wechselte Abstreiter dann Starter Philipp Dietl aus und brachte Matthias Bittner ins deutsche Tor (47.). Der zweite deutsche Treffer durch Norwin Panocha kam letztlich zu spät (54.). Zumal sich Veit Oswald, der beim umjubelten Sieg gegen die Finnen noch zwei Tore erzielt hatte, gut fünf Minuten vor Spielende mit einem unnötigen Foul auch noch eine große Strafe einhandelte.

Punkt gegen Kanada vermeidet Worst-Case-Szenario

Eine deutsche Schlussoffensive blieb somit in der folgenden langen Unterzahl aus, obwohl der DEB-Auswahl eine Niederlage gegen Lettland mit nur zwei Toren Differenz womöglich sogar zum Viertelfinaleinzug genügt hätte. Denn bei einer Niederlage Finnlands morgen gegen Gastgeber Schweden wäre Deutschland ohne weiteres Zutun in einer dann zu bildenden Dreier-Konstellation mit Finnland und Lettland noch knapp vor Letzteren - und damit auf Gruppenplatz vier - gelegen.

So aber muss die DEB-Auswhal im Abschlussspiel der Gruppe A schon am Sonntag (19.30 Uhr, bei MagentaSport) gegen Mitfavorit Kanada zumindest einen Punkt holen, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen. Bei der allerdings zu erwartenden Niederlage in der regulären Spielzeit geht es am 4. Januar (11 Uhr) gegen Norwegen, den Letzten der Gruppe B, in einem Relegationsspiel um den Verbleib in der Top-Division. Im vergangenen Jahr hatte die DEB-Auswahl gegen die Kanadier um Jungstar Connor Bedard (heute Chicago Blackhawks) mit 2:11 verloren.

Statistik zum Spiel

Deutschland - Lettland 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Deutschland: Dietl (ab 47. Bittner) - Panocha, Weber; Hübner, Schindler; Reich, Sinn - Lutz, Kechter, M. Elias; Oswald, Hauf, Hördler; Bicker, Sumpf, Rollinger; Assavolyuk, Schreiner, Nieleck; Brandl.

Tore: 0:1 (2:46) Meteiko, 0:2 (9:06) Bukarts, 0:3 (13:23) Bulans, 1:3 (26:30) Schindler (Nieleck), 1:4 (30:46) Darzins, 1:5 (37:44) Vilmanis, 1:6 (46:04) Vilmanis, 2:6 (53:04) Panocha (Sumpf).

Strafzeiten: Deutschland 10 plus 5 + Spieldauer (Oswald) - Lettland 8.