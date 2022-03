Burkardt brilliert: U 21 besiegt Lettland und bleibt Erster

Die deutsche U 21 hat mit einem 4:0 im EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland die Tabellenführung in der Gruppe B verteidigt. Der Mainzer Burkardt führte die DFB-Junioren mit einem starken Auftritt an.

Unter anderem mit Debütant Dardai, Rückkehrer Vagnoman und U-21-Routinier Burkardt war die personell gebeutelte deutsche Auswahl ins Spiel gegen Lettland gegangen - und tat sich gegen kompakte Gäste anfangs schwer. Gegen das 5-4-1-System der Letten fiel den unsicher wirkenden Gastgebern zunächst wenig ein. Die ersten Minuten waren von Abtasten, aber auch von überhasteten Ballverlusten geprägt. Bis in der 16. Minute Leweling für das Team von Antonio Di Salvo anklopfte: Nach Zuspiel von Thielmann fand der Fürther in Orols im Kasten der Letten seinen Meister.

Burkardt trifft und legt auf

In der Folge zeigte sich Deutschland gefestigter, startete erste Drangphasen und bestrafte einen individuellen Fehler der Gäste eiskalt. Krauß spitzelte die Kugel nach Ballverlust der Letten zu Burkardt, der nüchtern zum 1:0 traf (25.). Nur 25 Sekunden später jubelte die deutsche Mannschaft erneut. Wieder verlor Lettland den Ball unglücklich im Spielaufbau, wieder schaltete Deutschland eiskalt um: Nach Zuspiel von Burkardt zog Knauff direkt ab und baute die Führung aus (26.).

Der Doppelschlag zeigte Wirkung: Die Unsicherheit war nun auf Seiten der Letten zu sehen, während Deutschland über Dreh- und Angelpunkt Burkardt, der in einer Art Achter-Rolle brillierte, frei aufspielte. Knauff verpasste das 3:0 noch (39.), kurz vor der Pause markierte Burkardt den dritten Treffer - und wie. Mit einem feinen Schlenzer von der Strafraumgrenze schnürte der Kapitän seinen Doppelpack (43.).

Atubolu hält Kasten sauber

Zu Beginn der zweiten Hälfte meldeten sich die Letten vorsichtig an und zwangen Atubolu zu einer starken Parade. Einen Kopfball von Lusins kratzte der deutsche Schlussmann aus der linken Ecke (50.). Atubolu stand auch eine knappe Viertelstunde später im Mittelpunkt. Nachdem Lettland ein schmeichelhafter Elfmeter zugesprochen worden war, parierte der Freiburger Torhüter auch den Strafstoß (66.). Für Deutschland ein Weckruf: Mit einem Vierfach-Wechsel brachte Di Salvo neues Tempo - und einen Joker, der gleich stach: Nach Zuspiel von Katterbach traf Tillman sauber zum 4:0 (75.).

Trotz der kreativen Angriffsbemühungen der frei aufspielenden Deutschen blieb es letztlich auch bei diesem Spielstand und dem verdienten Sieg der U 21. Die Mannschaft um Kapitän Burkardt rückte damit an Israel, das tags sich tags zuvor mit einem 2:2 gegen Polen vorübergehend auf Rang 1 vorgeschoben hatte, vorbei und verteidigt die Tabellenführung in Gruppe B. Am Dienstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt dann das Spitzenspiel in Israel.