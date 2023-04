Sehitler-Doppelpack und drei Elfmeter: U-19-Frauen feiern wichtigen Kantersieg

Die deutschen U-19-Frauen haben auch das zweite Spiel der 2. EM-Qualifikationsrunde souverän gewonnen. Gegen Kroatien stand am Ende ein deutlicher 10:0-Erfolg, der noch wichtig werden könnte.

Das Auftaktspiel der zweiten EM-Qualifikationsphase in Norwegen gegen Irland hatten die deutschen U-19-Frauen bereits klar mit 5:0 gewonnen. Am Samstag stand das zweite von drei Gruppenspielen an - und auch gegen Kroatien ließ die Elf von Bundestrainerin Kathrin Peter nichts anbrennen und feierte schlussendlich einen 10:0-Kantersieg.

Zur Halbzeit stand es bereits 7:0 für das DFB-Team. Die Frankfurterinnen Loreen Bender (18./45.+3) und Ilayda Acikgöz (25.) sowie Mara Alber (TSG Hoffenheim II) mit zwei Elfmetern (28./43.) und Alara Sehitler (FV Ravensburg) per Doppelschlag (35./38.) sorgten für die mehr als komfortable Pausenführung.

Torreich ging es zunächst weiter im zweiten Durchgang. Dafina Redzepi (50./Bayern II) und Marie Steiner (53. Elfmeter/Hoffenheim II) schraubten das Ergebnis in die Höhe, ehe die Mannschaft einen Gang runterschaltete. Den Schlusspunkt setzte Sophie Nachtigall (Eintracht Frankfurt II) in der 85. Minute.

Den Abschluss der EM-Qualifikation bestreitet das deutsche Team am Dienstag (ab 17 Uhr) gegen die Gastgeberinnen aus Norwegen, die am heutigen Samstag um 17 Uhr noch auf Irland treffen und vor dem abschließenden direkten Duell nach Punkten mit Deutschland gleichziehen können. Die herausragende Tordifferenz könnte also noch zum entscheidenden Faktor werden für die DFB-Frauen.

Nur der Gruppensieger nimmt an der EM-Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli) teil, der Gruppenletzte steigt in die Liga B ab.