3:5 zum Auftakt: DEB-Auswahl wacht gegen Weltmeister Kanada zu spät auf

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verlor zum Auftakt der WM 2022 in Finnland gegen Weltmeister Kanada mit 3:5.

Die Schützlinge von Toni Söderholm wollten sich am Freitag für das 1:5 zum Start bei Olympia 2022 gegen Kanada rehabilitieren, der Titelverteidiger war beim 3:5 (0:2, 1:3, 2:0) aber letztlich zu stark. Der Weltmeister übernahm von Beginn an das Kommando und nutzte dann gleich den ersten Fehler der deutschen Mannschaft. Cole Sillinger kam frei zum Schuss und traf nach neun Minuten in den rechten Winkel. Pierre-Luc Dubois war nach 18 Minuten mit einem verdeckten Schuss ins linke obere Toreck erfolgreich. Die Ahornblätter gingen mit einem verdienten 2:0 in die Drittelpause.

Stark verbessert im Mitteldrittel - aber drei Gegentore

Die DEB-Auswahl zeigte sich in den ersten zehn Minuten im Mittelabschnitt stark verbessert, hatte zunächst 8:0-Torschüsse und kam zum 1:2. Seider fuhr schnell in die Angriffszone, Marc Michaelis von den Toronto Marlies aus der zweitklassigen AHL schloss den Vorstoß ab. Die erste Strafzeit im Spiel brachte die DEB-Auswahl weiter ins Hintertreffen und auch außer Tritt. Dubois lenkte den Puck aus kurzer Distanz ins Tor (32.). Es folgte die nächste Strafzeit für Deutschland und auch gleich das nächste Gegentor. Kent Johnson setzte den Puck über die Fanghand von Philipp Grubauer (34.). Eine klasse Kombination schloss Noah Gregor dann mit dem 5:1 ab.

Zweimal doppelte Überzahl und neue Hoffnung

Die Vorentscheidung? Im Schlussdrittel wehrte sich das Söderholm-Team dann mit großem Engagement und kam nochmal zurück ins Spiel. In doppelter Überzahl. Erst schoss der Mannheimer Matthias Plachta ein Stützle-Zuspiel durch die Beine eines Kanadiers ins Tor (42.). Dann verpasste der Nürnberger Daniel Schmölz das 3:5, als er einen leicht abgefälschten Plachta-Pass nicht im leeren Tor unterbrachte. Das 3:5 holte dann NHL-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings (53.) - wieder in doppelter Überzahl. Von Tim Stützle von den Ottawa Senators in Szene gesetzt, wartete Seider zunächst, zog dann ab und traf ins rechte Eck.

Söderholms Maßnahme greift nicht mehr

Trainer Toni Söderholm nahm Grubauer in den letzten Minuten immer wieder vom Eis, das DEB-Team drückte in Überzahl, es reichte aber nicht gegen insgesamt stärkere Kanadier.

Söderholm fand im Anschluss am Sport1-Mikrofon "vieles in Ordnung, am Ende hat es leider nicht mehr gereicht". Der Sieg der Ahornblätter ging in seinen Augen "so in Ordnung, sie haben uns bestraft für einige Fehler."

Bereits an diesem Samstag (19.20 Uhr) steht gegen den Olympia-Dritten Slowakei das zweite Spiel in Helsinki an. Die Slowaken sicherten sich zum Auftakt einen 4:2-Pflichtsieg gegen Außenseiter Frankreich, das am Montag dritter deutscher WM-Gegner ist.

Deutschland - Kanada 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Deutschland: Grubauer (Seattle Kraken/21 Länderspiele) - Seider (Detroit Red Wings/18), Moritz Müller (Kölner Haie/174); Holzer (Adler Mannheim/86), Jonas Müller (Eisbären Berlin/63); Wissmann (Eisbären Berlin/11), Wagner (ERC Ingolstadt/47); Bittner (Grizzlys Wolfsburg/19) - Stützle (Ottawa Senators/2), Plachta (Adler Mannheim/109), Ehliz (Red Bull München/87); Michaelis (Toronto Marlies/33), Pföderl (Eisbären Berlin/59); Noebels (Eisbären Berlin/102); Loibl (Skelleftea AIK/48); Schmölz (Nürnberg Ice Tigers/15), Fischbuch (Düsseldorfer EG/18); Kastner (Red Bull München/21); Soramies (ERC Ingolstadt/12); Ehl (Düsseldorfer EG/12). - Trainer: Söderholm

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot; Sanheim, Severson; Holden, Mayo; Graves - Roy, Cozens, Dubois; Lowry, Sillinger, Anderson; Mercer, Batherson, Johnson; Geekie, Comtois, Gregor. - Trainer: Julien

Tore: 0:1 Sillinger (08:06), 0:2 Dubois (17:22), 1:2 Michaelis (27:24), 1:3 Dubois (31:37), 1:4 Johnson (33:39), 1:5 Gregor (37:35), 2:5 Plachta (41:13), 3:5 Seider (52:35)

Zuschauer: 4632

Schiedsrichter: Ansons (Lettland), Sir (Tschechien)

Strafminuten: Deutschland 6 - Kanada 8