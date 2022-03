"In der Quantität noch nicht so weit": Deutsche U 16 unterliegt Italien knapp

Die deutsche U-16-Nationalmannschaft hat den zweiten Vergleich gegen den Nachwuchs der Squadra Azzurra mit 1:2 verloren - damit bleiben sie gegen die Italiener sieglos.

Die U 16 Junioren es DFB konnten auch das zweite Testspiel gegen Italien binnen drei Tagen nicht siegreich gestalten: Nach dem 3:3 im ersten Vergleich verlor das Team von Christian Wück am Dienstagmorgen mit 1:2.

Der DFB-Nachwuchs ging kurz vor der Pause in Rückstand. Von der Hitz, aus der Jugend des 1. FC Köln, traf in der 35. Minute ins eigene Tor. In der zweiten Halbzeit erwischten die Deutschen einen guten Beginn und glich durch Wätjen kurz nach Wiederanpfiff aus (43.). Das Remis hielt allerdings nicht lange: Nur sechs Zeigerumdrehungen später stellte Simonetta den alten Abstand wieder her - das 2:1 war gleichzeitig der Endstand.

Im Vergleich zum ersten Spiel war das nicht das Level, das wir erreichen wollen. Christian Wück

Wück war nach der Partie nicht zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. "Im Vergleich zum ersten Spiel war das nicht das Level, das wir erreichen wollen", so der DFB-Coach, der ausführte: "Wir haben nach der Pause zwar das 1:1 erzielt, aber dann nicht nachgelegt. Die Italiener waren besser und haben verdient gewonnen."

Im Mai wartet Frankreich

Insgesamt sei er mit der Qualität im Jahrgang zufrieden. Dennoch sieht der 48-Jährige auch, dass die U 16 nach zahlreichen Ausfällen "in der Quantität noch nicht so weit" ist: "Wir müssen in der Spitze mehr Spieler finden. Da sind wir dran und dafür haben wir auch noch Zeit", erläuterte Wück.

Zum Abschluss des Länderspiel-Jahres vergleicht sich die U 16 am 3. und 5. Mai erneut mit einer großen Fußballnation: Die DFB-Auswahl gastiert in Clairefontaine und trifft dort auf Frankreich.