Spiel eins von zwei: Deutsche U 16 verspielt Führung gegen Italien

Die deutsche U-16-Auswahl hat im ersten Duell mit Italien Lehrgeld bezahlt, bekommt am Dienstag aber eine zweite Chance.

"Die Jungs hätten den Sieg vedient gehabt, wir haben das Spiel komplett im Griff gehabt", haderte DFB-Trainer Christian Wück ein wenig mit dem Ergebnis, das er allerdings auch als "Lernprozess" begreift. "Es ist gut, dass wir diesen in einem Testspiel durchmachen."

Seine Auswahl, die deutsche U-16-Nationalmannschaft, hatte in Wetzlar gegen Italien erst eine 2:0- und dann eine 3:1-Führung verspielt. Am Ende stand ein 3:3. Kabar hatte Deutschland zunächst mit einem Doppelpack in Front gebracht (40.+1, 44.), Brunner schließlich nach Scottis Anschlusstreffer den alten Abstand wiederhergestellt (65.). Dann ist Wücks Team jedoch "fahrlässig geworden", Ragnoli Galli nutzte zwei Fehler und besorgte den 3:3-Endstand (67., 69.).

Schiedsrichter-Team Vincent Schandry Königstein Schiedsrichter-Team Vincent Schandry Königstein Assistenten

Emil Schwarz (Hanau)

Terlan Tavasolli (Offenbach) Vierter Offizieller

Dominik Bräunche (Gießen) Spielinfo Stadion Stadion Wetzlar Spielinfo Anstoß 26.03.2022, 11:00 Uhr Stadion Stadion Wetzlar Wetzlar

Wück, Kabar und Co. müssen sich aber nicht lange grämen, denn bereits am Dienstag (11 Uhr) kommt es zum Wiedersehen mit den Italienern. Am 3. und am 5. Mai stehen dann zwei Kräftemessen mit Frankreich an.