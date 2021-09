Joker Pejcinovic sticht: U 17 schlägt auch Italien und holt sich Turniersieg

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat auch gegen Italien gewonnen und ist damit Sieger beim Vier-Nationen-Turnier. DFB-Trainer Marc Meister zeigte sich stolz auf seine Elf.

Die deutsche U 17 feiert den Turniersieg. Getty Images for DFB

Am Montagvormittag stand das Endspiel des Vier-Nationen-Turniers für die deutsche U 17 an. Gegen Belgien (5:0) sowie Israel (2:0) hatte sich die Mannschaft bereits durchsetzen können, diesmal empfing sie die italienischen Junioren in Duisburg, gewann 2:1 und somit das gesamte Turnier.

Siegtor in der 88. Minute

Vor dem Spiel hatte Trainer Marc Meister noch vor dem Gegner gewarnt: "Die Italiener sind sehr spielstark und haben viel Tempo. Das ist ein super Finale", war der Coach auf der DFB-Webseite zitiert worden. Tatsächlich ging Italien in der 23. Minute in Führung. Die DFB-Junioren jedoch glichen kurz darauf durch einen Treffer des Mainzers Nelson Weiper aus (33.). Lange sah es nach einem Remis aus, dann schoss Joker Dzenan Pejcinovic vom FC Augsburg seine Mannschaft zum Sieg (88.). Mit einer Maximalausbeute von neun Zählern sicherte sich Deutschland Platz eins.

Das Team hat eine tolle Moral und absolute Einsatzbereitschaft gezeigt. Marc Meister

"Unsere Mannschaft hat heute alles gebraucht, um die Italiener zu schlagen. Der Spielverlauf war maximal kompliziert, aber das Team hat eine tolle Moral und absolute Einsatzbereitschaft gezeigt", so Meister. "Beide Tore sind aus dem Spiel heraus gefallen. Das zeigt, dass wir Qualität im Torabschluss haben. Der Turniersieg ist das eine, wir wollten aber auch unbedingt das dritte Spiel gewinnen. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht."

Schiedsrichter-Team Thibaut Scheer Essen Schiedsrichter-Team Thibaut Scheer Essen Assistenten

Lukas Dyck (Kempen)

Pascal Spittek (Oberhausen) Vierter Offizieller

Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) Spielinfo Stadion Sportpark Sportschule Wedau Spielinfo Anstoß 06.09.2021, 11:00 Uhr Stadion Sportpark Sportschule Wedau Duisburg

Für die U 17 folgt die EM-Qualifikation Ende Oktober. Dort trifft sie auf San Marino (20. Oktober), Rumänien (23. Oktober) sowie Russland (26. Oktober).