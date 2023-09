16-jähriger Schalker trumpft auf: Deutsche U 17 schlägt Israel

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft ist erfolgreich in den neuen Länderspielzirkel gestartet. Beim 3:2-Sieg gegen Israel traf ein Joker zum Sieg.

Taycan Etcibasi, hier bei einem U-16-Länderspiel im März, traf bei seinem U-17-Debüt doppelt. Getty Images for DFB

Die letzte deutsche U-17-Nationalmannschaft hatte sich mit dem Titel bei der Europameisterschaft in der Türkei gekrönt, die neue legte nun zumindest einen erfolgreichen Start hin. Zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers bezwang das Team von Trainer Michael Prus am Donnerstagmittag Israel mit 3:2.

Im Sportpark Nord in Bonn erzielte Taycan Etcibasi, Nachwuchsspieler beim FC Schalke 04, einen Doppelpack (18./30.) und drehte damit den frühen Rückstand durch Ron Talmi (1.) zu einer Pausenführung für die DFB-Auswahl. Nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste in der Schlussphase in Person von Yaniv Perez (79.) aus - doch der eingewechselte Montrell Culbreath von Bayer Leverkusen erzielte nur fünf Minuten später den 3:2-Siegtreffer.

Angreifer Etcibasi, der im Mai seinen 16. Geburtstag feierte, hatte unter Prus für die U-16-Junioren in neun Länderspielen dreimal getroffen.

Am Samstag (16 Uhr) geht es für die deutschen Youngster im Anton-Klein-Sportpark in Hennef (Sieg) gegen Dänemark weiter, ehe zum Abschluss am Dienstag (11 Uhr) - erneut im Bonner Sportpark Nord - das Aufeinandertreffen mit Italien bevorsteht.

2024 will die U 17 den EM-Titel verteidigen

"Das Team freut sich darauf vor eigenem Publikum anzutreten", hatte Prus im Vorfeld des Mini-Turniers auf der Verbandswebsite gesagt. "Mit drei Gegnern, die sehr unterschiedlich spielen, wird es eine Herausforderung werden, immer die passende Antwort parat zu haben. Beim letzten Test vor der Qualifikationsrunde zur EM in Liechtenstein steht auch das Weiterentwickeln der eigenen Spielphilosophie im Vordergrund."

Die EM rückt dann im Herbst in den Mittelpunkt, wenn es Deutschland in der ersten Runde der Qualifikation vom 15. bis zum 21. Oktober mit Gastgeber Liechtenstein, Finnland und die Ukraine zu tun bekommt. Die Endrunde mit 16 Teams steigt vom 20. Mai bis zum 5. Juni 2024 in Zypern - dann träumt das DFB-Team von der Titelverteidigung.