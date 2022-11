Kett trifft doppelt: U-19-Juniorinnen starten mit Kantersieg in EM-Qualifikation

Die deutschen U-19-Juniorinnen sind mit einem lockeren und souveränen Erfolg in die Qualifikation für die U-19-EM 2023 in Belgien gestartet. Gegen Israel gab es ein 5:0.

Dabei stellte die Elf von DFB-Trainerin Kathrin Peter die Weichen früh auf Sieg. Bayerns Franziska Kett (10.) und die Frankfurterin Jonna Brengel (15.) schossen bereits nach einer Viertelstunde eine 2:0-Führung heraus. Bis zum Pausenpfiff erhöhten erneut Kett (40.) sowie Frankfurts Ilayda Acikgöz (44.) noch auf 4:0 für die deutschen Juniorinnen.

Peter nutzte die beruhigende Führung und brachte zur zweiten Hälfte drei neue Spielerinnen, unter anderem blieb auch die zweifache Torschützin Kett in der Kabine. Die deutsche U 19 ließ es nun etwas ruhiger angehen, geriet aber zu keiner Zeit in Gefahr. Der eingewechselten Alisa Grincenco (Turbine Potsdam) war es in der 68. Minute vorbehalten, den 5:0-Endstand zu erzielen.

Die erste Runde in der EM-Qualifikation wird in einem Vierer-Turnier in Israel ausgetragen. Am kommenden Freitag trifft die deutsche U 19 ab 10 Uhr auf den Nachwuchs der Ukraine, bevor am Montag (14. November, ab 14 Uhr) an selber Stelle das Gruppenfinale gegen Österreich stattfindet.