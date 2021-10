7:0! DFB-Frauen zeigen sich gegen Israel in Torlaune

Nach dem knappen 1:0-Erfolg in Petah Tikva vor wenigen Tagen trafen die DFB-Frauen am Nachmittag in Essen erneut auf Israel. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sah eine gute Leistung ihrer Mannschaft, was diesmal in einem deutlich höheren Ergebnis endete.

Die DFB-Frauen entschieden das Rückspiel gegen Israel deutlich für sich. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl