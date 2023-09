Reaktion gezeigt: DFB-Frauen schlagen Island klar mit 4:0

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft besiegte in Bochum Island in einer einseitigen Partie deutlich mit 4:0 und wahrte mit dem Dreier ihre Olympia-Chance.

Nach dem 0:2 in Dänemark wechselte Interims-Bundestrainerin Britta Carlson, die die erkrankte Martina Voss-Tecklenburg vertritt, dreimal: Gwinn, Lattwein und Brand starteten für Rauch, Magull und Anyomi (alle Bank).

Die Isländerinnen waren im Gegensatz zu den DFB-Frauen mit einem 1:0-Sieg über Wales erfolgreich in die Nations League gestartet.

Bühl trifft wuchtig ins Eck

Den DFB-Frauen war vom Start weg anzusehen, dass sie eine Reaktion zeigen wollten. Unterstützt vom Publikum ging es direkt nach vorne. Die erste gute Chance entstand jedoch mit Hilfe der Isländerinnen, denn Arnardottir köpfte unfreiwillig in Richtung eigenes Tor, Ivarsdottir lenkte die Kugel über die Latte (16.). Nur drei Minuten später stand es verdientermaßen 1:0 für Deutschland, Bühl traf wuchtig ins linke Eck.

Gwinn eiskalt vom Punkt

Es war kein Chancenfestival der deutschen Mannschaft, dennoch hatte das Team von Carlsen zu jeder Zeit im ersten Durchgang alles im Griff. Island war offensiv allerdings auch sehr harmlos. Deutschland spielte weiter munter nach vorne und nachdem Bühl die große Chance zum 2:0 ausgelassen hatte (32.), sorgte Gwinn für den zweiten Treffer: Nach einem Foul von Agustsdottir an Lattwein im Strafraum verwandelte Gwinn den fälligen Elfmeter sicher und stellte die 2:0-Pausenführung her (35.).

Auch Schüller trifft - Bühl schnürt den Doppelpack

Auch nach der Pause bot sich dasselbe Bild: Deutschland war klar tonangebend, Island fast nur am Verteidigen. In der 53. Minute schnupperte die DFB-Auswahl am dritten Treffer, Viggosdottir klärte den Kopfball von Hegering gerade so mit Hilfe der Unterkante der Latte. Es blieb eine einseitige Partie, in der Schüller nach schöner Bühl-Flanke auf 3:0 stellte (68.).

Entschieden war die Begegnung damit schon längst, aber natürlich wollte die deutsche Mannschaft den 14.998 Zuschauern noch etwas bieten. Und das tat sie auch, denn die sehr auffällige Bühl schnürte den Doppelpack und stellte mit einem satten Abschluss den 4:0-Endstand her (78.).

Somit hat Deutschland eine Reaktion gezeigt, in der Nations League bleibt Platz 1 in Reichweite und die Olympia-Chance wurde somit gewahrt. Weiter geht es in diesem Wettbewerb am 27. Oktober (17.45 Uhr) in Sinsheim gegen Wales. Island hat am selben Tag um 20.30 Uhr Dänemark zu Gast.