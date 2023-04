Kantersieg gegen Griechenland: DHB-Frauen können für WM planen

Die deutschen Handballerinnen dürfen nach einem entspannten Oster-Spaziergang fest für die Weltmeisterschaft planen.

Die DHB-Auswahl gewann am Sonntag in Hamm das Playoff-Hinspiel gegen den krassen Außenseiter Griechenland mit 39:13 (22:6) und hat die Teilnahme an der Endrunde vom 30. November bis 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden damit schon vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in Chalkida praktisch sicher.

Vor 2110 Zuschauern waren Julia Maidhof mit sieben Toren und Co-Kapitänin Alina Grijseels (6) beste Werferinnen für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch, das sich gegen den höchstens drittklassigen Gegner in prächtiger Spiellaune präsentierte.

Klassenunterschied von Beginn an sichtbar

Beide Teams waren zuletzt in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 aufeinandergetroffen. Schon damals hatte sich die deutsche Mannschaft in den beiden Duellen mit einem Gesamtergebnis von 76:21 locker behauptet. Und auch dieses Mal war der Klassenunterschied von Beginn an sichtbar.

Nach nicht einmal 20 Minuten hatte sich das DHB-Team beim 13:3 erstmals eine Zehn-Tore-Führung erarbeitet. Zur Pause betrug das Polster schon 16 Treffer. Trotz der klaren Führung agierte der EM-Siebte auch nach dem Wechsel konzentriert und baute den Vorsprung weiter aus. Am Ende konnten sich alle Feldspielerinnen am Torfestival beteiligen.

Statistik zum Spiel

WM-Qualifikation Frauen in Hamm

Europa, 2. Qualifikationsrunde, Hinspiele



Deutschland - Griechenland 39:13 (22:6)

Deutschland: Filter (FC Kopenhagen), Wachter (Sport-Union Neckarsulm) - Maidhof (SG BBM Bietigheim) 7/4, Grijseels (Borussia Dortmund) 6/2, Döll (SG BBM Bietigheim) 4, Stockschläder (Thüringer HC) 4, Berger (HSG Bensheim-Auerbach) 3, Antl (Borussia Dortmund) 2, Leuchter (Bayer 04 Leverkusen) 2, Lott (Thüringer HC) 2, Ossenkopp (Borussia Dortmund) 2, Schmelzer (HC Dunar. Braila) 2, Zschocke (Storhamar) 2, Bölk (Ferencvarosi TC) 1, Mühlner (Buxtehuder SV) 1, Smits (SG BBM Bietigheim) 1

Griechenland: M. Kepesidou, Tsiknaki - Chatsiparasidou 3/3, Andritsou 2, Gkatsiou 2, Stougiannidou 2, Argiropoulou 1, N. Kepesidou 1, Mania 1, Zygoura 1, Karamanou, Karela, Kerlidi, Mentesidou, Seneli, Sewdili

Schiedsrichter: Jacob Jaeger Pagh (Dänemark)/Karl Johan Pontoppidan (Dänemark) Zuschauer: 2110

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -