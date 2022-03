U 17 startet mit Sieg in Eliterunde zur EM-Qualifikation

Die deutsche U-17-Auswahl ist mit einem Sieg in die Eliterunde zur EM-Qualifikation gestartet. Im schottischen Falkirk setzte sich die deutschen Junioren mit 3:0 gegen Georgien durch.

Die Treffer für die deutsche Mannschaft erzielten der Hoffenheimer Tom Bischof (26. Minute), der Mainzer Nelson Weiper (76.) und Maurice Krattenmacher (SpVgg Unterhaching/87.). Pech hatte zudem der Mönchengladbacher Simon Walde, der in der 82. Minute am Aluminium scheiterte.

Weitere deutsche Gruppengegner in der Eliterunde sind am Samstag (13 Uhr) Gastgeber Schottland und am Dienstag (18.30 Uhr) Tschechien. Beide Teams hatten sich zuvor 2:2 (0:2) getrennt, weshalb sich die DFB-Elf erst einmal an die Spitze der Gruppe E3 setzte.

Die acht Gruppensieger sowie die sieben besten Zweiten qualifizieren sich für die EM-Endrunde, die vom 16. Mai bis 1. Juni in Israel stattfindet. Bei der Ermittlung der besten Zweiten zählen nur die Ergebnisse gegen die Gruppensieger und -dritten, weil es nach dem Ausschluss Russlands eine Dreiergruppe gibt. Die Gruppe E6 mit der Ukraine, Italien, Polen und dem Kosovo spielt zudem erst im April.

Tore und Karten 1:0 Bischof (26') 2:0 Weiper (76') 3:0 Krattenmacher (87') Tore und Karten 1:0 Bischof (26') 2:0 Weiper (76') 3:0 Krattenmacher (87')

Die Turniere 2020 und 2021 waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. 2018 und 2019 war die deutsche Auswahl in der Vorrunde ausgeschieden. Den letzten Titel in dieser Altersklasse gab es 2009.