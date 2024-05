3:5 nach 3:0: Deutschland unterliegt auch Frankreich

Im vorletzten Testspiel vor der WM traf das DEB-Team in Wolfsburg auf Frankreich. Bundestrainer Harold Kreis konnte erstmals mit den NHL-Spielern und den Akteuren der DEL-Finalisten Berlin und Bremerhaven planen - dennoch setzte es erneut eine Niederlage.

Die deutsche Nationalmannschaft ist knapp eine Woche vor dem Start noch nicht in WM-Form. Trotz der NHL-Verstärkungen JJ Peterka, Nico Sturm und Torhüter Philipp Grubauer verlor der Vizeweltmeister am Samstag in Wolfsburg gegen die französische Auswahl nach einer 3:0-Führung mit 3:5. Es war die fünfte Niederlage im siebten Vorbereitungsspiel. Am kommenden Freitag (16.20 Uhr) beginnt für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die WM im tschechischen Ostrava mit dem Spiel gegen die Slowakei.

Deutsche Kufencracks ziehen davon - zunächst

Die Qualitäten der Nordamerika-Profis wurden vor 4503 Zuschauern schnell sichtbar. In Überzahl bereitete Peterka von den Buffalo Sabres den Führungstreffer von Dominik Kahun gekonnt vor. Der Stürmer vom SC Bern schoss die DEB-Auswahl mit einem platzierten Schuss nach sechs Minuten in Führung. Parker Tuomie (18.), der von Straubing nach Köln wechseln wird, und Münchens Maxi Kastner nur 14 Sekunden später erhöhten auf für eine starke DEB-Auswahl auf 3:0. Frankreichs Hugo Gallet verkürzte kurz vor der ersten Drittel-Pause auf 1:3 (20.).

Franzosen im zweiten Drittel klar obenauf

Kreis wechselte Mitte des zweiten Durchgangs Torhüter Grubauer von den Seattle Kraken gegen Mathias Niederberger aus. Der Münchner kassierte nach wenigen Minuten auf dem Eis das 2:3 durch Frankreichs Enzo Guebey (32.). Die Gäste nutzten die Abwehrschwächen des Kreis-Teams weiter eiskalt aus: Lucien Onno (38.) und Stéphane Da Costa (39.) drehten für Deutschlands letzten WM-Gruppengegner endgültig das Match. Kurz vor Schluss sorgte Anthony Rech für den 3:5-Endstand (60.).

Gelingt die Revanche gegen Frankreich?

Zum Abschluss der Testspielphase trifft das Kreis-Team am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Weißwasser erneut auf Frankreich. Dann sind auch die fünf Berliner Eishockey-Meister Frederik Tiffels, Tobias Eder, Jonas Müller, Kai Wissmann und Leonhard Pföderl dabei. Einen Tag später wird die Nationalmannschaft nach Ostrava reisen.

Statistik zum Spiel

Deutschland - Frankreich 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)

Deutschland:

Tor: Grubauer (Niederberger).

Abwehr: Mo. Müller, Hüttl; Wagner, Fohrler; Ugebkile, Zimmermann; Sennhenn, Kälble.

Sturm: Kahun, Michaelis, Peterka; Schütz, Stachowiak, Fischbuch; Tuomie, Sturm, Ehliz; Kastner, Samanski, Ehl.

Tore: 1:0 Kahun (03:26), 2:0 Tuomie (17:58), 3:0 Kastner (18:12), 3:1 Gallet (19:47) Gueby (32:17), 3:3 Onno (37:51), 3:4 Da Costa (38:51), 3:5 Rech (59:14).

Strafminuten: Deutschland 4 - Frankreich 8.

Zuschauer: 4.503 (ausverkauft).