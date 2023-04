"Harte Nuss" erfolgreich geknackt: Deutschland gewinnt bei Eishockey-WM gegen Frankreich

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada den zweiten Sieg geholt. Gegen Frankreich gewann das Team am Sonntag (Ortszeit) in Brampton mit 3:0.

Nicola Eisenschmid (r.) hatte mit einem Treffer und einer Vorlage großen Anteil am Sieg gegen Frankreich. IMAGO/Nordphoto