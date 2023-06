Niederlage zum EM-Auftakt: DBB-Frauen verlieren gegen Frankreich

Nach langer Abwesenheit sind die deutschen Basketball-Frauen wieder bei einem großen Turnier dabei. Zum EM-Auftakt musste die DBB-Auswahl eine Niederlage gegen Frankreich hinnehmen.

Nach zwölf Jahren Abstinenz starteten die deutschen Basketballerinnen am Donnerstagabend gegen Frankreich in die Europameisterschaft in Slowenien und Israel. In der Auftaktpartie verpasste die deutsche Auswahl die große Überraschung und musste sich Frankreich geschlagen geben.

Wilke und Fiebich fallen kurzfristig aus

Vor dem Anpfiff musste das deutsche Team einen doppelten Dämpfer hinnehmen, da neben Alexandra Wilke auch Hoffnungsträgerin Leonie Fiebich kurzfristig angeschlagen nicht zur Verfügung stand.

Der Start in das Duell verlief dennoch gut für die Mannschaft von Trainerin Lisa Thomaidis, so führte die deutsche Nationalmannschaft nach dem ersten Viertel nicht unverdient mit 16:11. In der Folge kamen die Französinnen, die als Mitfavoritinnen auf den EM-Titel gehandelt werden, aber immer besser in die Partie und drehten den Spielstand. Zur Pause betrug der deutsche Rückstand aus deutscher Sicht 23:27.

Die DBB-Frauen konnten zwar auch im restlichen Spielverlauf den Anschluss wahren, die Führung behielten die Französinnen jedoch uneingeschränkt. Auf Seiten des deutschen Teams überzeugte Lina Sontag mit zehn Punkten als beste Werferin, die letztendliche 50:58-Niederlage konnte aber auch die 19-jährige Berlinerin nicht abwenden.

Thomaidis: "Haben dem Gegner eine echte Schlacht geboten"

Nationaltrainerin Thomaidis zeigte sich nach dem Schlusspfiff stolz über die Leistung ihrer Mannschaft im Auftaktspiel: "Frankreich ist einer der Favoriten hier, und wir haben heute eine Menge Herz gezeigt und dem Gegner eine echte Schlacht geboten", so die gebürtige Kanadierin.

Für Deutschland geht es direkt am Freitag mit dem zweiten Gruppenspiel weiter. Das deutsche Team trifft um 18 Uhr in der Arena Stozice auf die Gastgeberinnen aus Slowenien, die gegen Großbritannien ebenfalls mit einer Niederlage (71:76) in das Turnier gestartet waren.