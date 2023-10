Deutsche U 17 verpasst Sieg gegen Finnland

Die deutsche U-17-Auswahl hat den zweiten Sieg in der laufenden EM-Qualifikation verpasst. In Liechtenstein kamen die deutschen Junioren nicht über ein 1:1 gegen Finnland hinaus.

Bereits vor der Partie hat U-17-Auswahlcoach Martin Prus vor den Finnen gewarnt: "Uns erwartet eine extrem kompakte Mannschaft, die gut verteidigen kann, als Team geschlossen auftritt und durchaus auch nach vorne Akzente setzen kann", wurde der 55-Jährige auf der DFB-Website zitiert.

Und so sollte es vor rund 200 Besuchern in Eschen-Mauren (Liechtenstein) auch kommen. Die erste Hälfte verlief weitgehend ohne große Höhepunkte, keines der beiden Teams konnte sich eine ernsthafte Tormöglichkeit erspielen. Einzig Francis Onyeka von Bayer Leverkusen hatte kurz vor dem Pausenpfiff eine Abschlusschance, sein Schuss strich aber haarscharf am finnischen Gehäuse vorbei. Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Finnen die aktivere Mannschaft, doch das 1:0 durch den erst kurz zuvor eingewechselten Denis Husser (Hannover 96) in der 66. Minute wirkte wie eine Befreiung für die deutsche U 17. Diese bestimmte fortan das Geschehen auf dem Platz, verpasste es aber bei einigen guten Gelegenheiten, nachzulegen.

Und so blieben die Finnen im Spiel, die dann tatsächlich noch zum Ausgleich kamen. Nach einem unglücklichen Handspiel eines deutschen Verteidigers verwandelte der finnische Mittelstürmer Daldum den fälligen Strafstoß souverän (83.).

"Wir sind enttäuscht. Wir waren die bessere Mannschaft, hatten mehr Torchancen und hinten nahezu gar nichts zugelassen. Durch einen blöden Elfmeter kassieren wir dann den Ausgleich. Aber wir hätten einfach vorher den zweiten Treffer nachlegen müssen", sagte Prus nach der Partie.

Zum Abschluss der 1. Qualifikationsrunde trifft die deutsche U 17 am Samstag auf die Ukraine, mit nun vier Punkten liegt das DFB-Team nach zwei Spielen auf Rang eins. Neben dem Gruppensieger rücken auch der Gruppenzweite und die besten Gruppendritten in die zweite Qualirunde auf, die für das Frühjahr 2024 angesetzt ist. Die EM findet vom 20. Mai bis 5. Juni auf Zypern statt.