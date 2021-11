Holpriger Quali-Auftakt: Deutsche U 19 besiegt Färöer erst spät

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat das erste Spiel der EM-Qualifikation gewonnen. Gegen den krassen Außenseiter Färöer stand es 20 Minuten vor Schluss aber noch unentschieden.

Mittelfeldspieler Kesik von Hertha BSC brachte die Auswahl von Trainer Hannes Wolf im griechischen Patras bereits in der 2. Minute in Führung. Dann aber verlief die Partie alles andere als standesgemäß. Das DFB-Team verpasste es nachzulegen - und kurz nach dem Seitenwechsel glich der Underdog tatsächlich durch Samuelsen aus (53.).

Wolf führte daraufhin gleich einen Vierfachwechsel durch, der sich letztlich auszahlen sollte: Joker Gedikli von Bayer 04 Leverkusen brachte die DFB-Auswahl - wenn auch erst kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde - wieder in Führung (73.), kurz darauf legte der ebenfalls eingewechselte Kade von Hertha BSC das 3:1 nach (79.). Für den 4:1-Endstand sorgte Bayern-Stürmer Sieb kurz vor Schluss (90.).

Tore und Karten 1:0 Kesik (3') 1:1 Samuelsen (53') 2:1 Gedikli (73') 3:1 Kade (79') 4:1 Sieb (90')

Das in Griechenland stattfindende Qualifikationsturnier wird für die deutsche Mannschaft am Samstag (ab 13 Uhr) ebenfalls in Patras gegen Russland fortgesetzt, bevor am Dienstag (ab 14 Uhr) in Nafpaktos der Gastgeber wartet. Die deutsche Mannschaft muss in der Vierer-Gruppe entweder unter die ersten zwei Mannschaften kommen oder der beste Gruppendritte werden, um sich für die Eliterunde zu qualifizieren. Diese findet im Frühjahr statt und ermittelt die Teilnehmer an der Europameisterschaft, die im Juni und Juli 2022 in der Slowakei stattfindet.