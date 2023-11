Beier nimmt Maß: Dritter Sieg im dritten Spiel für die deutsche U 21

Die deutsche U 21 hat auch das dritte EM-Qualifikationsspiel gewonnen. Gegen Estland waren die DFB-Junioren klar überlegen, machten es beim 4:1 aber spannender als nötig.

In zwei EM-Qualifikationsspielen holte die deutsche U 21 zwei Siege. Nach dem 3:2 zuletzt in Bulgarien gab es fünf Änderungen in der Elf von Coach Antonio Di Salvo: Brown, Dardai, Siebert, Martel und Gruda spielten für Kleine-Bekel, Schmidt, Netz, Wagner und Adeyemi, der eine Einladung ablehnte und lieber in Dortmund trainieren will.

Zweimal Aluminium - Beier belohnt deutsche U 21

Die 15.000 Zuschauer in Paderborn bekamen eine sehr einseitige erste Hälfte zu sehen. Deutschland hatte viel den Ball, Estland stand extrem tief und war fast nur am Verteidigen. Die Gäste waren früh zweimal im Glück, Röhl traf nur die Latte (9.) und Moukoko den Pfosten (12.).

Am Bild änderte sich nichts, Deutschland lief immer wieder an, Estland fand in der Offensive nicht wirklich statt. Die Elf von Di Salvo kam folgerichtig auch zu einigen guten Chancen: Moukoko scheiterte zweimal an Kivila (23., 31.) und auch beim Abschluss von Beier aus kurzer Distanz war der Keeper der Esten auf dem Posten (32.). Das völlig verdiente 1:0 für den Favoriten sollte vor der Pause aber noch fallen, da Beiers feiner Distanzschuss vom rechten Innenpfosten den Weg ins Tor fand (39.). Es hätte sogar noch einen Treffer mehr vor dem Seitenwechsel geben können, doch Knauff verzog knapp (42.).

Moukoko trifft satt, Estland aus dem Nichts

Nach der Pause waren die DFB-Junioren aber schnell darauf aus, die Begegnung klarer zu gestalten und womöglich früh schon zu entscheiden, Knauff ließ eine erste gute Chance liegen (50.). Aber nur einige Minuten später klaute sich Moukoko im gegnerischen Strafraum den Ball und stellte wuchtig auf 2:0 (53.).

Dieser zweite Treffer sah früh im Spiel schon wie die Entscheidung aus, denn von Estland war offensiv weiterhin nichts zu sehen. Aber wie es im Fußball manchmal so läuft, waren die Gäste dann aus dem Nichts zur Stelle: Nach einem Ballverlust des kurz zuvor eingewechselten Reitz ging es schnell, Kuraksin schob am Ende locker ein (64.).

Joker Reitz sticht doppelt

Aber Deutschland ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen, spielte nach dem Gegentreffer weiter munter nach vorne. Klare Chancen sprangen zunächst aber nicht heraus und so war es auf der Gegenseite erneut Kuraksin, der die Chance zum Ausgleich hatte, doch Atubolu war auf dem Posten (84.). Die Deutschen waren vor den Esten längst gewarnt, blieben auch wachsam und kamen durch den abgefälschten Schuss von Debütant Reitz zur Entscheidung (88.). Der Joker von Borussia Mönchengladbach legte sogar noch einen nach und markierte kurz vor dem Ende den Treffer zum 4:1-Endstand (90.+4).

Weiter geht es für die deutsche U 21, die nun alle drei EM-Qualifikationsspiele gewonnen hat, am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Spitzenspiel in Gruppe D gegen Polen. Der kommende Gegner hat alle vier Spiele gewonnen bei einem Torverhältnis von 11:1.