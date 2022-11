Souzas Führungstor reicht nicht: U 16 verliert gegen England

Die deutsche U 16 hat beim Acht-Nationen-Turnier in Spanien gegen England eine 1:2-Niederlage kassiert.

Beim Klassiker gegen die Three Lions war das Team von Trainer Michael Prus zunächst auf einem guten Weg, denn Alessandro Gaul Souza von Eintracht Frankfurt erzielte für den DFB-Nachwuchs in der 45. Minute vor 300 Zuschauern in in Alicante das 1:0-Führungstor. England Mikey Moore zerstörte dann jedoch die deutschen Sieghoffnungen mit zwei späten Treffern (72., 80.).

Beim Auftakt hatte es für die U 16 ein 1:1 gegen Mexiko gegeben. Zum Turnierabschluss spielen die deutschen Youngster am Sonntag eine weitere Partie. Gegner und Anstoßzeit stehen noch nicht fest.