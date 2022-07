Trotz erstem Sieg: DFB-Juniorinnen scheiden in der Gruppenphase der EM aus

Obwohl die deutschen U-19-Juniorinnen eine starken Auftritt gegen England ablieferten und mit 3:0 gewannen, scheiden sie schon in der Vorrunde der U-19-Europameisterschaft aus.

Für Nina Zimmer (re.) und das DFB-Team ist schon in der Gruppenphase Schluss. IMAGO/Bildbyran

Die Ausgangslage vor dem entscheidenden letzten Gruppenspiel war klar: Die noch punktlosen Deutschen mussten nicht nur mit mindestens drei Toren Differenz gewinnen, sondern gleichzeitig auch auf schwedische Schützenhilfe im Parallelspiel gegen Norwegen hoffen.

Mit der Anspannung ging das Team von Trainerin Kathrin Peter gut um und erarbeitete sich schnell ein spielerisches Übergewicht. Es entwickelte sich eine ansehnliche Anfangsphase, da beide Teams zielstrebig in Richtung Tor agierten. Nach den ersten beiden Chancen für England durch Beever-Jones (7.) und Gregory (8.) verpasste Kett den Traumstart für die Deutschen denkbar knapp und setzte einen Kopfball ans Lattenkreuz (12.). Nur zwei Minuten später hatte Mattner-Trembleau die nächste dicke Gelegenheit auf dem Fuß, scheiterte aber an der stark reagierenden Keating.

Mattner-Trembleau bringt Deutschland in Führung

In der Folge wurden die Strafraumaktionen etwas weniger, Deutschland konnte sich für das hohe Pressing, das die Gegnerinnen oft in Bedrängnis brachte, nicht belohnen - bis kurz vor der Pause, als Mattner-Trembleau einen Nachschuss aus nächster Nähe im Netz unterbrachte (44.).

Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spielgeschehen fast ausschließlich in die Hälfte der Engländerinnen, die Deutschland den Ball weitgehend überließen. Das Team von Kathrin Peter trug einige sehenswerte und spielerisch anspruchsvolle Spielzüge vor, tat sich im letzten Drittel aber schwer und vergab viele gute Gelegenheiten.

Spätestens mit dem Treffer der Norwegerinnen im Parallelspiel (77.) schien das Weiterkommen unerreichbar. Immerhin belohnte Zdebel den guten deutschen Auftritt noch mit einem schönen Treffer zum 2:0 (87.) und Mattner-Trembleau markierte in der langen Nachspielzeit tatsächlich noch das 3:0 (90.+5), wodurch Deutschland an den Engländern auf Rang drei in der Gruppe vorbeizieht.

Am kommenden Mittwoch werden die Halbfinals der U-19-EM ausgetragen, das Finale steigt am Samstag.