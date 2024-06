Im letzten Gruppenspiel sorgte Joker Füllkrug für den späten Ausgleich, so viel Spannung braucht Nagelsmann nicht noch einmal. "Ich hoffe, wir gewinnen morgen auf leichtere Weise", sagte der Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Freitag. Dänemark ist für den 36-Jährigen ein "tougher Gegner, der sehr eingespielt ist über die Quali und die Vorrunde". Die Dänen verloren in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel (drei Siege, vier Remis) - genau wie das DFB-Team (fünf Siege und zwei Remis).