Mit "komplett neuer Mannschaft": Deutsche U 18 verliert gegen Dänemark

Nachdem sich die deutsche U-18-Nationalmannschaft zuletzt in Wolfsburg noch mit 5:2 gegen die dänische Auswahl durchsetzen konnte, gab es im zweiten Test gegen Dänemark eine 0:3-Niederlage.

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft musste sich im zweiten Test gegen die dänische Auswahl am Ende deutlich geschlagen geben. Am Montag setzte sich der deutsche Nachwuchs noch mit 5:2 durch. Drei Tage später gab es im Wolfsburger Drömlingstadion eine 0:3-Pleite.

Trainer Christian Wörns nutzte den Test, um neue Eindrücke zu gewinnen. "Wir hatten heute eine komplett neue Mannschaft auf dem Feld und wollten Spieler sehen, die sonst vielleicht nicht so im Fokus stehen", erklärte er gegenüber "dfb.de". So gab es mit Innenverteidiger Peter Matiebel (18, Hertha BSC), Linksverteidiger Matti Wagner (17, 1. FC Köln) und Mittelfeldspieler Klaus Sima Suso (17, Fortuna Düsseldorf) drei Debütanten in der Startelf, die auf allen elf Positionen im Vergleich zum ersten Auftritt gegen Dänemark verändert wurde.

Deutschland scheitert am Pfosten

Trotz der Umstellungen und dem Wechsel auf ein 3-5-2-System kam die deutsche U 18 eigentlich gut in die Partie. "Die erste Halbzeit war ordentlich mit den ersten beiden guten Chancen für uns, inklusive eines Pfostentreffers", fasste Wörns zusammen. Das Tor fiel allerdings auf der Gegenseite. "Wir geraten unglücklich durch einen Fehler in Rückstand", beschrieb der Coach. Conrad Harder vom FC Nordsjaelland traf für die Dänen (38.).

Auch nach dem Dämpfer habe der deutsche Nachwuchs die Partie lange offen gehalten. Zwei späte Treffer der Dänen brachten dann aber doch noch das deutliche Ergebnis. Thomas Jörgensen vom FC Kopenhagen (77.) und Nyköbings Ole Jakobsen (88.) besorgten den Endstand.