Gelungener Deutschland-Cup-Auftakt: Deutschland schlägt Dänemark mit 4:1

Am ersten Spieltag des Deutschland-Cups konnte die DEB-Auswahl den ersten Sieg feiern. In einer lange umkämpften Partie gewann Deutschland durch drei Tore im Schlussdrittel mit 4:1.

Der Auftakt in den Deutschland Cup ist geglückt: Im ersten Auftritt knapp sechs Monate nach dem Silber-Coup bei der Eishockey-WM in Finnland besiegte das runderneuerte Team von Bundestrainer Harold Kreis Dänemark mit 4:1.

Pföderls Führung währt nur kurz - Späte Tore der DEB-Auswahl

Nach einem torlosen ersten Drittel in Landshut brachte der Berliner Leo Pföderl die DEB-Auswahl zu Beginn des zweiten Abschnitts in Führung (26.). Lange währte diese Freude aber nicht, noch vor der Drittel-Pause schlugen die Dänen zurück, Patrick Russell bezwang den starken Arno Tiefensee Sekunden vor der Pausen-Sirene (40.).

In einem zu Beginn offenen Schlussdrittel verzweifelte Deutschland dann zunächst wie schon im ersten Durchgang mehrmals an dem ebenfalls gut aufgelegten Mathias Seldrup, bevor Colin Ugbekile den Bann brach. Beim ersten Powerplay der Deutschen in der gesamten Partie traf der Verteidiger zum 2:1 (53.). Deutschland befand sich nun auf der Siegerstraße, dann machte ein gebürtiger Landshuter den Deckel endgültig drauf. Alexander Ehl stellte in Spielminute 58 auf 3:1, ehe Maximilian Eisenmenger den 4:1-Endstand besorgte (60.).

Am Samstag geht es gegen Österreich

Mit dem Sieg machten die Deutschen damit den ersten Schritt zur erneuten Titelverteidigung im Deutschland-Cup, das nächste Spiel steht am Samstag (18 Uhr) gegen die österreichische Auswahl an. Diese hatte ihre Auftaktpartie gegen die Slowakei mit 1:7 verloren. Der Olympia-Dritte ist am Sonntag (14.30 Uhr) der dritte und letzte Gegner der deutschen Mannschaft.

In Landshut tritt das deutsche Team mit einer grundveränderten Mannschaft im Vergleich zum Erfolg von Tampere an, nur Ehl (Frankfurt) und Manuel Wiederer (Berlin) sind als amtierende Viezeweltmeister dabei. Vor allem mit Blick auf die K.-o.-Spiele des EHC Red Bull München, der Adler Mannheim und des EHC Ingolstadt in der Champions League in den kommenden beiden Wochen verzichtete Trainer Kreis auf zahlreiche Stammspieler.

Somit lag der Fokus auf einigen Rückkehrern in die DEB-Auswahl. So waren etwa die Olympiazweiten Yasin Ehliz und Pföderl, die ebenso in Finnland fehlten wie die Auslandsprofis Tobias Rieder (Schweden) und Marc Michaelis (Schweiz), Teil einer laut Kreis "vielversprechenden Mischung".