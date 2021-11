Nach drei Toren in sieben Minuten: Deutsche U 18 kassiert späten Ausgleich

Die deutsche U 18 hat ein Freundschaftsspiel gegen Dänemark mit einem 3:3-Remis abgeschlossen. Der Spielverlauf war dabei durchaus ereignisreich.

Bejubeln das zwischenzeitliche 3:2: Torschütze Lucas Copado (li.) und Mika Baur. Getty Images for DFB

Das Team von Trainer Guido Streichsbier legte in Bremen eigentlich einen klassischen Fehlstart hin, lag nach Toren von Mortensen (6.) und Ross (11.) bereits früh in Rückstand. Diesem lief die DFB-Auswahl lange hinterher, ehe der Knoten dann so richtig aufging: Binnen sieben Minuten drehten Hertha-Verteidiger Gechter (62.), Kiel-Stürmer Niehoff (66.) und Bayern-Angreifer Copado (69.), Sohn des ehemaligen Bundesligaspielers Francisco Copado, die Partie zugunsten der deutschen Mannschaft. Zum Sieg reichte es aber dennoch nicht, weil Dänemark kurz vor Schluss durch Larsen (90.) noch zum Ausgleich kam.

Bereits am Montag (17 Uhr) trägt die deutsche Nationalmannschaft das nächste Testspiel aus - Gegner ist dann erneut Dänemark.