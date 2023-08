Kantersieg gegen China: DBB-Team locker und leicht im Supercup-Finale

Beim 34. Basketball-Supercup treffen mit China, Kanada, Neuseeland und Deutschland vier WM-Teilnehmer aufeinander. Das DBB-Team löste das Finalticket per Kantersieg.

Die deutschen Basketballer bleiben in der WM-Vorbereitung ungeschlagen. Beim Supercup in Hamburg gewann das Team um Kapitän Dennis Schröder von den Toronto Raptors am Samstagabend gegen China mühelos mit 107:58 (49:23) und erreichte damit das Endspiel. Gegner an diesem Sonntag (18.30 Uhr/"MagentaSport") ist Kanada, das sich gegen Neuseeland ebenfalls problemlos mit 107:76 durchsetzte.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Deutschland in einem Testspiel gegen Kanada gespielt und in einem packenden Duell in Berlin mit 86:81 gewonnen. Gegen China war Franz Wagner mit 20 Punkten bester deutscher Werfer. Zudem trafen Dennis Schröder, Daniel Theis, Maodo Lo und Niels Giffey zweistellig.

Nach dem Supercup-Finale am Sonntag haben Schröder und Co. noch einmal zwei Tage frei, ehe es am Mittwoch nach Abu Dhabi geht. Dort stehen dann am kommenden Wochenende noch zwei weitere Testspiele gegen Titelkandidat USA und Griechenland an. Das klare Ziel ein Jahr nach EM-Bronze ist eine Medaille bei der WM. In der Vorrunde geht es in Gruppe E zunächst gegen Japan, Finnland und Australien.

Statistik zum Spiel

Deutschland - China 107:58 (49:23)

Beste Werfer: F. Wagner (20 Punkte), Lo (17), Schröder (17), Giffey (16), Theis (11) für Deutschland - Hao (10), Kaier (10) für China. - Zuschauer in Hamburg: 3400 (ausverkauft).