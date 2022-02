Nur 3:2 gegen China - DEB-Team nach klarer Führung knapp an Blamage vorbei

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft schrammte gegen Außenseiter China knapp an einer Blamage vorbei. Nach 3:0-Führung präsentierte sich das DEB-Team fahrig und musste am Ende sogar um den ersten Turniererfolg im zweiten Spiel bangen.

Ohne den nach dem fragwürdigen Check im ersten Spiel gegen Kanada (1:5) angeschlagenen Marco Nowak ging das DEB-Team in die Partie gegen die mit 16 eingebürgerten Nordamerikanern im Kader antretenden Gastgeber. Dominik Bittner rückte in der Abwehr ins Aufgebot. Im Angriff spielte Nico Krämmer an Stelle von Lean Bergmann. Im Tor stand erneut Mathias Niederberger.

Brandt und Holzer lösen die Anspannung

In den ersten Minuten hatte die deutsche Mannschaft durchaus Mühe mit den aggressiv Forechecking betreibenden Chinesen. Niederberger musste mehrfach parieren. Nach und nach arbeitete sich das DEB-Team aber in die Partie hinein und ging in der 10. Minute vermeintlich in Führung: Der Treffer ins leere Tor von Daniel Pietta hatte aber nach "Challenge" der Chinesen keinen Bestand: Moritz Müller, der von hinten aber auch leicht geschubst worden war, hatte Keeper Jeremy Smith zur Seite geschoben.

Wenig später war es aber soweit. Im Anschluss an ein Powerplay tauchte Marcel Brandt frei vor dem Tor auf und schob den Puck unter den Schonern von Smith über die Linie (14.). Kurz darauf erhöhte mit Korbinian Holzer ein weiterer deutscher Abwehrspieler - per verdecktem Schuss aus halbrechter Position in den Torwinkel (17.).

Kahun geschickt - Parker Foo historisch

Im Mitteldrittel kontrollierte Deutschland zunächst die Partie. Die logische Folge war das 3:0 von Dominik Kahun, der einen Schlenzer von Moritz Müller von der blauen Linie unhaltbar für Smith ins Tor abfälschte (25.).

Gegen Ende des Mitteldrittels ließ die Konzentration im deutschen Team, das insgesamt zu viele unnötige Strafzeiten produzierte, ein wenig nach. Denis Osipov traf zunächst für China den rechten Pfosten (38.). 46 Sekunden vor Drittelende gelang schließlich dem im Slot mit etwas Glück frei zum Abschluss kommenden Parker Foo das historische erste Tor für China bei Olympischen Spielen.

Wong macht es im Powerplay spannend

Im Schlussdrittel wurde die Verunsicherung im deutschen Team noch größer. Es fehlte an Tempo, Esprit und auch Präsenz im Zweikampfverhalten bei den Söderholm-Schützlingen. Als mit Yasin Ehliz wieder einmal ein deutscher Spieler auf der Strafbank saß, kam China in Person von Tyler Wong mit einer nicht voll getroffenen Direktabnahme zum Anschlusstreffer (50.).

Und so musste das DEB-Team bis in die Schlusssekunden um den Sieg gegen den Außenseiter bangen. Nicht einmal ein Powerplay kurz vor Schluss brachte Sicherheit, nur kurzzeitig kam man in die Überzahlaufstellung. Als die Chinesen Smith zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten, rettete sich das deutsche Team mit letztem Einsatz ins Ziel.

Im finalen Gruppenspiel am Sonntag gegen die USA (14.10 Uhr) ist für das deutsche Team nun zumindest theoretisch sogar noch der Gruppensieg möglich. Denn die USA gewannen am Samstagmorgen (MEZ) im nordamerikanischen Duell mit Kanada mit 4:2.

Statistik zum Spiel

Deutschland - China 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Deutschland:

Niederberger (aus den Birken) - Wagner, Holzer; J. Müller, Abeltshauser; Brandt, M. Müller; Bittner - Tiffels, Loibl, Kahun; Noebels, Rieder, Pföderl; Ehliz, Hager, Kühnhackl; Plachta, Pietta, Wolf; Krämmer.

China:

Smith (O'Brien) - Osipov, Sproul; Chelios, Schultz; Fram, Yuen; Chen, Zhang; Yan Ruinan - S. Foo, Lockhart, P. Foo; Yip, Zesen, Wong; Kane, Werek, Juncheng; Zhong, Ying.

Tore: 1:0 (13:33) Brandt, 2:0 (16:24) Holzer (Kahun), 3:0 (24:41) Kahun (M. Müller, Rieder), 3:1 (39:14) P. Foo (Chelios, Sproul), 3:2 (49:00) Wong (Yip, Sproul) PP.

Strafzeiten: Deutschland 12 - China 6.

Schiedsrichter: Reneau (USA), Sidorenko (Belarus).

Zuschauer: 804.