Deutscher U 17 gelingt Last-Minute-Remis gegen Belgien

Im zweiten Spiel des Vier-Nationen-Turniers haben die deutschen U-17-Junioren kurz vor Schluss ein Unentschieden gegen Belgien erkämpft.

Die DFB-Auswahl kam beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg am Samstag gegen Belgien nach Rückstand noch zu einem 1:1. Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim gelang in der 90. Minute der Ausgleichstreffer. Zuvor hatte Robin Mirsola die Belgier in Führung gebracht (58.).

Zum Auftakt des Turniers hatte sich das Team von DFB-Trainer Christian Wück gegen Uruguay mit 1:3 geschlagen geben müssen. Zum Abschluss wartet am Montag (11 Uhr) Israel - wieder auf dem Trainingsgelände der Sportschule Wedau in Duisburg.

Schiedsrichter-Team Lutz Meyersieck Erkelenz Assistenten

Benjamin Hatterscheid (Siegburg)

Maurizio Häfele (Neckarbischofsheim) Vierter Offizieller

Lukas Dahmann (Siegburg) Anstoß 24.09.2022, 11:00 Uhr Stadion Sportpark Sportschule Wedau Duisburg

Das Vier-Nationen-Turnier in Duisburg ist für die deutsche U-17-Nationalmannschaft der letzte Testlauf vor der anstehenden EM-Qualifikationsrunde. Bei der EM-Quali in Moldau im Oktober trifft die deutsche U 17 dann neben dem Gastgeber auf Lettland und die Slowakei.