Damar und Topp treffen doppelt: Deutsche U 19 schlägt Belarus klar

Nach dem gelungenen Start in die EM-Qualifikation haben die deutschen U-19-Junioren gegen Belarus den nächsten Sieg einfahren können. Dank Treffern von Damar, Topp und Ullrich gewann das Team von Guido Streichsbier klar mit 5:1.

In einer verhaltenen ersten Hälfte machte der Hoffenheimer Damar den Anfang: Mit einem direkten Freistoß schoss der 18-Jährige die deutschen Junioren in der 34. Minute zur Führung. Das sollte jedoch nicht sein einziger Streich bleiben: Nachdem Shumanski Mitte der zweiten Hälfte per Foulelfmeter ausgeglichen hatte (62.), stellte Damar zwölf Minuten später, ebenfalls vom Punkt, den alten Abstand wieder her (74.).

Die Entscheidung besorgte dann Stürmer Topp: Der Schalker Nachwuchsspieler traf fünf Minuten nach Damars zweitem Tor zum 3:1 (79.), bevor er kurz vor Schluss ebenfalls den Doppelpack schnürte (86.). Der Schlusspunkt gehörte dann Ullrich, der in seinem zweiten Spiel für die U 19 auch seinen zweiten Treffer erzielen konnte (90. + 4).

Durch den Sieg konnte sich die deutsche Auswahl bereits vorzeitig die Teilnahme an der zweiten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft sichern. Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen ist den Deutschen ein Platz unter den ersten zwei, der zur Teilnahme berechtigt, bereits vor dem abschließenden Duell gegen die Slowakei (Dienstag, 16 Uhr) nicht mehr zu nehmen.